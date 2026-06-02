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क्या गेम चेंजर बनेंगे अजेय कुमार, नई रणनीति तोड़ पाएगी हर 5 साल में सरकार बदलने का पुराना मिथक?

सरकारें भले ही कितना अच्छा काम कर लें या कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं ले आएं, लेकिन सरकार बदलने की परिपाटी राजस्थान में जारी है. क्या बीजेपी में नए संगठन महामंत्री अजेय कुमार इस परिपाटी को बदल पाएगे ?


 

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 02, 2026, 02:29 PM|Updated: Jun 02, 2026, 02:29 PM
क्या गेम चेंजर बनेंगे अजेय कुमार, नई रणनीति तोड़ पाएगी हर 5 साल में सरकार बदलने का पुराना मिथक?
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics : राजस्थान बीजेपी में नए संगठन महामंत्री नियुक्त किए गए अजेय कुमार के सामने जिम्मेदारी के साथ चुनौतियां भी कम नहीं होगी. संगठन महामंत्री के रूप में पार्टी में मौजूद अलग-अलग गुटों को एक करने के साथ ही राज्य में हर पांच साल में सरकार बदलने की परिपाटी को तोड़ना भी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी. वहीं आने वाले समय में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा. अब सवाल यह उठ रहा है क्या अजेय कुमार राजस्थान में बनेंगे 'गेम चेंजर' ?

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राजस्थान बीजेपी को करीब ढाई बाद नया संगठन महामंत्री मिला है. उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजेय कमार को रणनीतिक रूप से राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि चुनाव जीतने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है. राजस्थान में आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं और ढाई साल बाद विधानसभा चुनाव है. ऐसे में संगठन को मजबूत करना जरूरी है. अभी संगठनात्मक गतिविधियां जारी है, लेकिन

संगठनात्मक ढांचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के कई महीनों बाद प्रदेश कार्यकारिणी नहीं आ पाई. कुछ इसी तरह का हाल पार्टी के हरावल दस्ते अर्थात मोर्चों में भी देखने को मिला. अभी भी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी तक गठित नहीं हो पाई. मोर्चों के जिला अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई है. इसका खामियाजा कहीं न कहीं चुनावों में उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि ढाई साल से खाली संगठन महामंत्री के पद पर नियुक्ति की गई है ताकि संगठनात्मक मजबूती को गति मिल सके. राजस्थान में इस बार बीजेपी को सत्ता में रिपीट कराया जाएगा. इसके लिए अभी से व्यापक रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है. अजेय कुमार को उत्तराखंड से राजस्थान बीजेपी संगठन महामंत्री नियुक्त करने का निर्णय केवल एक सामान्य संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

आलाकमान ने क्यों किया भरोसा ?
अजेय कुमार 2019 से उत्तराखंड बीजेपी में संगठन महामंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने कुशल संगठनात्मक प्रबंधन, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संवाद के लिए पहचाने जाते हैं. अजेय कुमार को उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिलने के बाद संगठन में अभूतपूर्व मजबूती देखने को मिली. उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त करने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और विश्वास भरने और संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया. इसी का परिणाम रहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचा और उसके बाद चाहे वो वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव हो, साल 2024 का लोकसभा चुनाव हो, निकाय एवं पंचायत चुनाव हों या हाल ही में हुए सहकारिता चुनाव, हर चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए एकतरफा जीत दर्ज की है. ये ही वजह है कि उन्हें एक बड़े “गेम चेंजर” के रूप में माना जा रहा है.

क्या बदलेगी हर पांच साल में सरकार बदलने की परिपाटी ?

जिस तरह उत्तराखंड में उन्होंने संगठन को मजबूती देकर सत्ता की पुनरावृत्ति का मार्ग प्रशस्त किया, उसी तर्ज पर अब राजस्थान में भी भाजपा “हर पांच साल में सरकार बदलने” की परिपाटी को समाप्त करने का प्लान पर कार्य करने वाली है. राजस्थान जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में उनकी नियुक्ति इस बात का भी संकेत है कि बीजेपी अब केवल चुनाव जीतने की रणनीति पर नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक पकड़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

पार्टी नेतृत्व का मानता है कि अजेय कुमार की कार्यशैली और उनके अनुभव का लाभ यदि राजस्थान में भी उत्तराखंड की तरह मिले तो प्रदेश की राजनीति में नए युग की शुरुआत हो सकती है. इससे स्पष्ट है कि बीजेपी अब केवल सत्ता में आने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता और संगठनात्मक मजबूती के माध्यम से राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश में है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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