राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट जल्द! 8 लाख छात्रों का खत्म होने वाला है इंतजार

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 12वीं कक्षा का परिणाम निकालने की तैयारी में जुट गया है. बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, इस बार 12वीं के तीनों संकायों (विज्ञान, कला और वाणिज्य) के साथ-साथ वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा.

अप्रैल के पहले सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट

बोर्ड सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन कार्य तेजी से चल रहा है. संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा. बोर्ड जल्द ही रिजल्ट जारी करने की औपचारिक तारीख का भी एलान कर सकता है.

करीब 8 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल

इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है. इतनी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड ने अपनी पूरी टीम को सक्रिय कर रखा है.

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तीनों संकाय और वरिष्ठ उपाध्याय का एक साथ रिजल्ट

बोर्ड इस बार 12वीं विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के साथ वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी एक साथ जारी करने की योजना बना रहा है. इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को एक साथ सभी रिजल्ट मिल जाएंगे, जिससे आगे की पढ़ाई और काउंसलिंग प्रक्रिया में आसानी होगी.

बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि मूल्यांकन कार्य सतर्कता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट regularly चेक करते रहें ताकि रिजल्ट घोषणा की सटीक जानकारी मिल सके.

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