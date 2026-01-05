Ajmer Cyber Fraud: राजस्थान के अजमेर से साइबर अपराध की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस और आमजन दोनों को हैरान कर दिया है. वैशाली नगर निवासी एक सीनियर सिटीजन को साइबर ठगों ने "डिजिटल अरेस्ट" का डर दिखाकर उनकी जीवन भर की जमापूंजी यानी 57 लाख रुपये डकार लिए.

'मनी लॉन्ड्रिंग' का फर्जी जाल

पीड़ित जगदीश कुमार अस्थानी, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), बरेली से तकनीकी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं, को ठगों ने अपना शिकार बनाया. ठगों ने इस वारदात को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिया.आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर पीड़ित को वीडियो कॉल किया, ताकि उन्हें असली पुलिस अधिकारी होने का यकीन हो जाए. ठगों ने पीड़ित से कहा कि उनका नाम एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होने वाली है.

डिजिटल अरेस्ट

ठगों ने पीड़ित और उनकी पत्नी को 'डिजिटल अरेस्ट' का हवाला देकर डराया. उन्हें धमकी दी गई कि वे कैमरे के सामने ही रहें और इस मामले के बारे में किसी भी रिश्तेदार या दोस्त से बात न करें, वरना उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाएगा.जिसके बाद मानसिक दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर से बुजुर्ग दंपत्ति पूरी तरह टूट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तीन एफडी तुड़वाकर हड़पी रकम

दहशत के माहौल में ठगों ने पीड़ित को अपनी बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी (FD) तुड़ने के लिए मजबूर किया. डर के मारे पीड़ित ने तीन एफडी तुड़वाईं और आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में कुल 57 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब काफी समय बीत जाने के बाद भी कॉल और दबाव खत्म नहीं हुआ, तब जगदीश कुमार को ठगी का एहसास हुआ.

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित की शिकायत पर अजमेर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब उन संदिग्ध खातों की कुंडली खंगाल रही है जिनमें पैसा ट्रांसफर हुआ है. साथ ही, कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-