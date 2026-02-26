विधानसभा में सेवन वंडर्स के मलबे को लेकर मंत्री-विधायक आमने-सामने, MLA ने दिखाए फोटो

Seven Wonders Ajmer Debris: अजमेर के आनासागर झील में मलबा हटाने, डिसिल्टिंग और सफाई को लेकर विधानसभा में बुधवार को शून्य काल के दौरान गर्मागर्म बहस हुई. यूडीएच राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा और स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह चौहान के बीच तथ्यों पर टकराव देखने को मिला. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आनासागर उनके विधानसभा क्षेत्र में है और मिट्टी भराव रोकने के निर्देश दिए.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा: अधिकांश मलबा हटा दिया गया

यूडीएच राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में सेवन वंडर्स के स्ट्रक्चर का अधिकांश मलबा हटा दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्टील स्ट्रक्चर और सैंडस्टोन का मलबा 13 फरवरी तक हटा लिया गया. कैफेटेरिया का मलबा भी जल्द हटाया जाएगा. सेवन वंडर्स के निर्माण पर 11 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च हुए और भुगतान पूरा हो चुका है. मंत्री ने कहा कि आनासागर में मिट्टी भराव का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन झील के चारों तरफ मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता प्रभावित हो रही है. नगर निगम को 3 फरवरी को डिसिल्टिंग की अनुमति दी गई है. डिसिल्टिंग 222 हेक्टेयर क्षेत्र में अंडरवाटर 1 मीटर गहराई तक होगी, झील को खाली नहीं किया जाएगा. अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम मार्च में कार्य योजना तैयार करेंगे और अप्रैल से काम शुरू होगा.



मलबा अभी भी यूं ही पड़ा है: MLA चंद्रभान सिंह चौहान

कोलायत विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने मंत्री के दावों का खंडन करते हुए कहा कि सेवन वंडर्स का मलबा अभी भी नहीं हटाया गया है. उन्होंने सदन में 24 फरवरी के फोटो दिखाते हुए कहा, "मेरे पास फोटो हैं, मलबा यूं ही पड़ा है. भराव की मिट्टी नहीं हटाई गई." चौहान ने सवाल किया कि सैंडस्टोन का मलबा कितने समय में हटेगा. उन्होंने मांग की कि झील में कहीं भी मिट्टी न भरी जाए और बरसात से पहले मिट्टी हटाई जाए, क्योंकि पिछले साल बरसात में बाजार-गलियों में बाढ़ आ गई थी.

स्पीकर वासुदेव देवनानी

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संयोग से आनासागर उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा, "एक साल पहले भी खबरें आई थीं कि एक साल में काम हो जाएगा. बेस में जो मिट्टी भरी है, उसे भी हटाने के निर्देश अधिकारियों को दें. आनासागर को मूल रूप में लाना चाहिए.

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का बयान: 550 करोड़ का बजट घोषित

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अच्छी बरसात हुई है और अजमेर में बाढ़ जैसी स्थिति सबने देखी है. उन्होंने बताया कि 2024-25 के बजट में आनासागर की सफाई के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नगर निगम से NOC मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू होगा.



मंत्री खर्रा के अंतिम निर्देश: संभागीय आयुक्त एक सप्ताह में बैठक करें

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अंत में अजमेर संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सिंचाई विभाग, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की बैठक बुलाई जाए. बैठक में कार्य योजना तय की जाए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति ली जाए. उन्होंने कहा कि मलबा हटाने का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा.

