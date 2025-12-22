Zee Rajasthan
Aravalli Hills: 'खड़े-खड़े अपराधी हो गई अरावली पर्वतमाला...', अखिलेश यादव ने लंबा-चौड़ा ट्वीट कर बताया क्यों ज़रूरी है अरावली रेंज

Akhilesh Yadav Aravalli Hills Tweet: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की. इस फैसले में अरावली को केवल 100 मीटर से ऊंची भू-आकृतियों तक सीमित करने वाली केंद्र सरकार की परिभाषा स्वीकार की गई है, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

Published: Dec 22, 2025, 08:52 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 08:52 AM IST

Aravalli Hills: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला की रक्षा को लेकर एक भावुक अपील की है. उन्होंने दिल्ली और आसपास के लोगों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अरावली का बचना कोई वैकल्पिक बात नहीं, बल्कि एक मजबूत संकल्प होना चाहिए. सोशल मीडिया एक्स पर लिखी अपनी लंबी पोस्ट में अखिलेश ने साफ शब्दों में चेतावनी दी – “अरावली बचेगी तो ही दिल्ली-NCR बचेगा”. उन्होंने आगे लिखा कि अगर अरावली बची रही तो दिल्ली हरी-भरी रहेगी.

अखिलेश का मानना है कि अरावली सिर्फ राजस्थान या हरियाणा की धरोहर नहीं है, बल्कि दिल्ली की हवा को साफ रखने वाली प्राकृतिक दीवार है. यह पहाड़ियां धूल भरी आंधियों को रोकती हैं और उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती हैं. अगर इनके जंगल और पहाड़ नष्ट हो गए तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भयानक हो जाएगा. धूल के तूफान बढ़ेंगे और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली इस श्रृंखला की पर्यावरणीय भूमिका पर विशेष जोर दिया.

इस पोस्ट से जाहिर है कि अखिलेश अरावली बचाओ मुहिम को सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाना चाहते हैं. वे दिल्ली-NCR के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस मुद्दे पर एकजुट हों और अपनी आवाज बुलंद करें. उनका कहना है कि अरावली का अस्तित्व पूरे उत्तर भारत की सेहत, पानी और हवा से जुड़ा हुआ है.

अखिलेश की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. पर्यावरण से जुड़े लोग, कार्यकर्ता और आम नागरिक इसे शेयर कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट में सहमति जताई और कहा कि अरावली को बचाना वाकई जरूरी है. कुछ ने तो इसे राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की बात कही. अरावली पर खनन और अतिक्रमण की खबरें लंबे समय से आ रही हैं. ऐसे में अखिलेश का यह संदेश समय की मांग लगता है. अगर सभी दल और आम लोग साथ आएं तो शायद इस प्राकृतिक धरोहर को बचाया जा सके. दिल्ली वाले अब समझ रहे हैं कि उनकी साफ हवा का राज अरावली में छिपा है.

एक्स पर लिखे गए एक लंबे संदेश में उन्होंने कहा कि बची रहे जो ‘अरावली’ तो दिल्ली रहे हरीभरी!

बची रहे जो ‘अरावली’

तो दिल्ली रहे हरीभरी!

अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए. मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा.

अरावली को बचाना अपरिहार्य है क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है या कहें क़ुदरती ढाल है. अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है.

अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश-पानी में अहम भूमिका निभाती है.

अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है. जो वेटलैंड गायब होते चले जा रहे हैं, उन्हें यही बचा सकती है. गुम हो रहे परिंदों को वापस बुला सकती है.

अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है.

इसके अलावा अरावली से एक भावात्मक लगाव भी है जो दिल्ली की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है.

अरावली को बचाना, दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक-एक साँस लेने के लिए संघर्ष कर रहे दिल्लीवासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे. आज एनसीआर के बुज़ुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे ख़राब और ख़तरनाक असर पड़ रहा है. यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली आते थे, वो अब और बीमार होने नहीं आ रहे हैं.

- यही हाल रहा तो उत्तर भारत के सबसे बड़े बाज़ार और आर्थिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी.

- ⁠विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे.

- ⁠न ही दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित होगा.

- ⁠न ही कोई राजनीतिक, शैक्षिक, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सम्मेलन आयोजित होगा.

- ⁠न ही ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाड जैसी कोई बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी.

- ⁠यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी-कैब, गाइड, हैंडीक्राफ़्ट बिज़नेस, हर काम-कारोबार व अन्य सभी आर्थिक-सामाजिक गतिविधियाँ ठप्प हो जाने के कगार पर पहुँच जाएंगी.

- ⁠जब प्रदूषण की वजह से हवाई जहाज़ नहीं चलेंगे, ट्रेनें घंटों लेट होंगी, सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएगा, तो दिल्ली कौन आएगा.

- ⁠यहाँ तक कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि लोग अपने बेटी-बेटे की शादी तय करने से पहले दिल्ली के हवा-पानी के बारे में सोचने लगेंगे.

- ⁠इसीलिए हर नागरिक के साथ हर स्कूल-कोचिंग, हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकानदार, हर रेहड़ी-पटरीवाले, हर घर-परिवार तक को ‘अरावली बचाओ’ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए.

- ⁠हर चैनल, हर अख़बार को ये अभियान चलाना चाहिए. जो लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो भी समझ लें कि उनका स्वयं का जीवन भी ख़तरे में है.

अरावली को बचाना मतलब ख़ुद को बचाना है.

अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साज़िश और ज़मीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की ‘प्रदूषण राजधानी’ बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे. इसीलिए आइए हम सब मिलकर अरावली बचाएं और भाजपा की गंदी राजनीति को जनता और जनमत की ताक़त से हराएं!

