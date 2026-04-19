/आखातीज पर जयपुर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान को लगाया गया दाल, ककड़ी, मिश्री का भोग

Akshaya Tritiya 2026: राजस्थान के जयपुर के आमेर रोड स्थित बद्रीनारायणजी मंदिर में अक्षय तृतीया पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां एक ही स्थान पर चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन हो रहे हैं. मध्यरात्रि में पंचामृत अभिषेक, मंगला आरती और भव्य श्रृंगार के साथ मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं और अब सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं.

अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जहां उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं. वहीं, गुलाबी नगरी जयपुर में भी आस्था का एक ऐसा केंद्र है, जहां बिना कठिन पर्वतीय यात्रा के चारों धाम के दर्शन संभव हो जाते हैं. आमेर रोड स्थित डूंगरी पर बना बद्रीनारायणजी मंदिर में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ हैं. आज आखातीज पर श्रद्धालु भगवान बद्रीनारायण की गर्मी में बिजनी (पंखी) से सेवा में जुटे हैं. मटकी, ठंडे तासीर के फल, तरबूज, खरबूजा, आम का भोग अर्पित किया जा रहा हैं. प्रसाद में दाल, ककड़ी और मिश्री भी अर्पित की गई, जो इस दिन की परंपरा का हिस्सा मानी जाती है.

केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम की यात्रा

दरअसल उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम की यात्रा जहां कठिन मानी जाती है, वहीं जयपुर का यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सुलभ विकल्प बनकर उभरा है. खास बात यह है कि यहां गंगोत्री, यमुनोत्री और तुंगनाथ मंदिर सहित चारों धाम के दर्शन एक ही परिसर में होते हैं. यही कारण है कि इस मंदिर को अब मिनी चार धाम के रूप में भी पहचान मिल चुकी है. अक्षय तृतीया की मध्यरात्रि में मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए. भगवान बद्रीनारायण का पंचामृत अभिषेक कर मंगला आरती से पहले उन्हें नवीन पोशाक धारण करवाई गई और आकर्षक श्रृंगार किया गया. फूल बंगले की भव्य झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

लक्ष्मीनाारायण मंदिर

आमेर रोड स्थित लक्ष्मीनाारायण मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना करीब 400 वर्ष से पूर्व संत माधोदास वैरागी ने विक्रम संवत 1662 में की थी. प्रारंभ में यहां केवल बद्रीनारायण, केदारनाथ और तुंगनाथ की प्रतिमाएं स्थापित थी लेकिन वर्ष 2019 में हुए जीर्णोद्धार के बाद मंदिर का स्वरूप भव्य हो गया और इसमें गंगोत्री व यमुनोत्री की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई. इसके बाद से यह स्थल चार धाम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया. एक समय था जब मंदिर के पट केवल अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते थे और जोरावर सिंह गेट से आमेर रोड तक विशाल मेला लगता था.

श्रद्धालुओं का जनसैलाब

हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन करते थे. समय के साथ मंदिर को प्रतिदिन दर्शनार्थ खोल दिया गया, लेकिन अक्षय तृतीया का महत्व आज भी वैसा ही बना हुआ है. इस दिन यहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है. धार्मिक मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं. ऐसे में जो श्रद्धालु कठिन हिमालयी यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए जयपुर का यह मंदिर किसी वरदान से कम नहीं है. यही वजह है कि हर साल अक्षय तृतीया पर यहां उमड़ने वाली भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर

वहीं, अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्ति और आस्था का विशेष आयोजन देखने को मिला. भगवान श्री गणेशजी महाराज का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें 101 किलो दूध सहित दही, घी, बूरे और शहद का उपयोग हुआ. धार्मिक परंपराओं के अनुसार सबसे पहले भगवान का गंगाजल, केवड़ा और गुलाब जल से स्नान कराया गया. इसके बाद विधिवत पंचामृत अभिषेक किया गया और अंत में गंगाजल से शुद्ध स्नान कराया गया.

अभिषेक के बाद गणेशजी को नवीन पोशाक धारण करवाई गई और सोने-चांदी से निर्मित आकर्षक लहरिया मुकुट पहनाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. मंदिर परिसर में विशेष रूप से फूल बंगला सजाया गया, जहां भगवान गणेशजी को मनमोहक श्रृंगार में विराजमान किया गया.

नमकीन और मीठा गेहूं का खीच अर्पित

इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की. भोग में इस बार पारंपरिक व्यंजनों के साथ विशेष रूप से नमकीन और मीठा गेहूं का खीच अर्पित किया गया. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि अक्षय तृतीया से भगवान की सेवा-पूजा पद्धति में मौसमानुसार बदलाव किया जाता है.

गर्मी को ध्यान में रखते हुए अब भगवान को ठंडे तासीर वाले व्यंजन अर्पित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इत्र सेवा में भी परिवर्तन किया गया है और ग्रीष्मकाल के दौरान भगवान श्री गणेशजी को सूती वस्त्र धारण करवाए जाएंगे, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान की जा सके. इस विशेष आयोजन ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया.