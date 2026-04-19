Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /आखातीज पर जयपुर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान को लगाया गया दाल, ककड़ी, मिश्री का भोग

आखातीज पर जयपुर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान को लगाया गया दाल, ककड़ी, मिश्री का भोग

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर देशभर में आस्था का उत्साह चरम पर है लेकिन जयपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर की याद दिला रही है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Apr 19, 2026, 01:24 PM|Updated: Apr 19, 2026, 01:24 PM
आखातीज पर जयपुर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान को लगाया गया दाल, ककड़ी, मिश्री का भोग
Image Credit:

Akshaya Tritiya 2026: राजस्थान के जयपुर के आमेर रोड स्थित बद्रीनारायणजी मंदिर में अक्षय तृतीया पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां एक ही स्थान पर चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन हो रहे हैं. मध्यरात्रि में पंचामृत अभिषेक, मंगला आरती और भव्य श्रृंगार के साथ मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं और अब सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं.

अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जहां उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं. वहीं, गुलाबी नगरी जयपुर में भी आस्था का एक ऐसा केंद्र है, जहां बिना कठिन पर्वतीय यात्रा के चारों धाम के दर्शन संभव हो जाते हैं. आमेर रोड स्थित डूंगरी पर बना बद्रीनारायणजी मंदिर में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ हैं. आज आखातीज पर श्रद्धालु भगवान बद्रीनारायण की गर्मी में बिजनी (पंखी) से सेवा में जुटे हैं. मटकी, ठंडे तासीर के फल, तरबूज, खरबूजा, आम का भोग अर्पित किया जा रहा हैं. प्रसाद में दाल, ककड़ी और मिश्री भी अर्पित की गई, जो इस दिन की परंपरा का हिस्सा मानी जाती है.

केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम की यात्रा

दरअसल उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम की यात्रा जहां कठिन मानी जाती है, वहीं जयपुर का यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सुलभ विकल्प बनकर उभरा है. खास बात यह है कि यहां गंगोत्री, यमुनोत्री और तुंगनाथ मंदिर सहित चारों धाम के दर्शन एक ही परिसर में होते हैं. यही कारण है कि इस मंदिर को अब मिनी चार धाम के रूप में भी पहचान मिल चुकी है. अक्षय तृतीया की मध्यरात्रि में मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए. भगवान बद्रीनारायण का पंचामृत अभिषेक कर मंगला आरती से पहले उन्हें नवीन पोशाक धारण करवाई गई और आकर्षक श्रृंगार किया गया. फूल बंगले की भव्य झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

लक्ष्मीनाारायण मंदिर

आमेर रोड स्थित लक्ष्मीनाारायण मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना करीब 400 वर्ष से पूर्व संत माधोदास वैरागी ने विक्रम संवत 1662 में की थी. प्रारंभ में यहां केवल बद्रीनारायण, केदारनाथ और तुंगनाथ की प्रतिमाएं स्थापित थी लेकिन वर्ष 2019 में हुए जीर्णोद्धार के बाद मंदिर का स्वरूप भव्य हो गया और इसमें गंगोत्री व यमुनोत्री की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई. इसके बाद से यह स्थल चार धाम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया. एक समय था जब मंदिर के पट केवल अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते थे और जोरावर सिंह गेट से आमेर रोड तक विशाल मेला लगता था.

श्रद्धालुओं का जनसैलाब

हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन करते थे. समय के साथ मंदिर को प्रतिदिन दर्शनार्थ खोल दिया गया, लेकिन अक्षय तृतीया का महत्व आज भी वैसा ही बना हुआ है. इस दिन यहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है. धार्मिक मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं. ऐसे में जो श्रद्धालु कठिन हिमालयी यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए जयपुर का यह मंदिर किसी वरदान से कम नहीं है. यही वजह है कि हर साल अक्षय तृतीया पर यहां उमड़ने वाली भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर

वहीं, अक्षय तृतीया के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्ति और आस्था का विशेष आयोजन देखने को मिला. भगवान श्री गणेशजी महाराज का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें 101 किलो दूध सहित दही, घी, बूरे और शहद का उपयोग हुआ. धार्मिक परंपराओं के अनुसार सबसे पहले भगवान का गंगाजल, केवड़ा और गुलाब जल से स्नान कराया गया. इसके बाद विधिवत पंचामृत अभिषेक किया गया और अंत में गंगाजल से शुद्ध स्नान कराया गया.

अभिषेक के बाद गणेशजी को नवीन पोशाक धारण करवाई गई और सोने-चांदी से निर्मित आकर्षक लहरिया मुकुट पहनाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. मंदिर परिसर में विशेष रूप से फूल बंगला सजाया गया, जहां भगवान गणेशजी को मनमोहक श्रृंगार में विराजमान किया गया.

नमकीन और मीठा गेहूं का खीच अर्पित

इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की. भोग में इस बार पारंपरिक व्यंजनों के साथ विशेष रूप से नमकीन और मीठा गेहूं का खीच अर्पित किया गया. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि अक्षय तृतीया से भगवान की सेवा-पूजा पद्धति में मौसमानुसार बदलाव किया जाता है.

गर्मी को ध्यान में रखते हुए अब भगवान को ठंडे तासीर वाले व्यंजन अर्पित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इत्र सेवा में भी परिवर्तन किया गया है और ग्रीष्मकाल के दौरान भगवान श्री गणेशजी को सूती वस्त्र धारण करवाए जाएंगे, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान की जा सके. इस विशेष आयोजन ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया.

बहरहाल, आस्था, इतिहास और सुविधा का यह अनूठा संगम जयपुर के इस मंदिर को न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का भी जीवंत प्रतीक बन चुका है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में आग उगल रहा सूरज! चूरू में पारा 43°C के करीब, कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में मुंह के बल फिसला सोने के भाव, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

आंधी-हवाओं के बीच भी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिन हीटवेव का खतरा, पढ़ें IMD अपडेट

जेब बचानी है तो यहां भरवाएं पेट्रोल, सबसे कम रेट यहीं, जानें डीजल के भी रेट

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

राजस्थान में सोना-चांदी के रेट ने मचाया हड़कंप, बाजार में आया बड़ा तूफानी बदलाव!

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

700 किलोमीटर दूर घर बैठे बारां का सरकारी स्कूल चला रहा प्रिंसिपल, ऑनलाइन क्लास लेकर बच्चों की पढ़ाई का उड़ा रहा मजाक

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भीनमाल में तुगलकी फरमान! शादी में आए तो लगेगा जुर्माना, परिवार का हुक्का-पानी बंद

भीनमाल में तुगलकी फरमान! शादी में आए तो लगेगा जुर्माना, परिवार का हुक्का-पानी बंद

Jalore news
2

अनूपगढ़ में भारत-पाक सीमा पर बढ़ीं चोरी की वारदातें, 1 हफ्ते में 5 खेत बने निशाना

Sri Ganganagar News
3

Ramgarh Murder Case: कांच की बोतल और पत्थर से पीट-पीटकर नाहिद को उतारा था मौत के घाट, रामगढ़ हत्याकांड में आरोपी को 10 साल की सजा

Alwar News
4

राजस्थान में जल संकट से जंग शुरू! मंत्री के आदेश पर गांव-गांव दौड़े अफसर, 400+ लीकेज और हैंडपंप तुरंत ठीक

Jaipur news
5

45 लाख रुपये बकाया वसूलने के लिए डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बकायेदारों के 20 ट्रांसफॉर्मर उतारकर शुरू की वसूली

dholpur news