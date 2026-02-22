Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर के नृसिंहपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई लटकी

Jaipur News: जयपुर जिले की सांगानेर तहसील स्थित ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा में विकास कार्यों को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है. आरोप है कि पंचायत में करोड़ों रुपये के विकास कार्य केवल कागजों में दिखाए गए.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 22, 2026, 09:34 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 09:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं लाल मिर्च की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Lal mirch ki chutney

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं लाल मिर्च की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम का मिजाज! गर्मी का असर तेज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदलने वाला है मौसम का मिजाज! गर्मी का असर तेज

देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!
5 Photos
Churu News

देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!

कोख से लेकर अर्थी तक मां-बेटे का साथ, एक ही चिता पर होगा अंतिम संस्कार, फोटो देख नहीं रुकेंगे आंसू...
6 Photos
Rajasthan NEWS

कोख से लेकर अर्थी तक मां-बेटे का साथ, एक ही चिता पर होगा अंतिम संस्कार, फोटो देख नहीं रुकेंगे आंसू...

जयपुर के नृसिंहपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई लटकी

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले की सांगानेर तहसील स्थित ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा में विकास कार्यों को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है. आरोप है कि पंचायत में करोड़ों रुपये के विकास कार्य केवल कागजों में दिखाए गए, जबकि जमीनी स्तर पर काम या तो हुआ ही नहीं या बेहद घटिया गुणवत्ता का किया गया.

ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में स्वीकृत सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं हुईं, उनका कहना है कि कई स्थानों पर न तो सड़क बनी और न ही नालियां, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कार्य पूर्ण दिखाकर भुगतान उठा लिया गया.

सरपंच पर गंभीर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों ने तत्कालीन सरपंच बंशीधर गड़वाल पर सरकारी धन के दुरुपयोग, फर्जी बिलिंग और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर भी उनकी भूमिका संदिग्ध रही है.

2025 में दी गई थी शिकायत

2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), जिला कलेक्टर जयपुर और लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष है. RTI के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों में भी भुगतान और मौके पर हुए कार्यों में बड़ा अंतर सामने आने का दावा कर रहे हैं.

सरपंच बंशीधर गड़वाल का पक्ष

पूरे मामले पर सरपंच बंशीधर गड़वाल ने सभी आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि ये सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं. मैंने अपने कार्यकाल में नियमों के तहत विकास कार्य करवाए हैं. शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी, तो सच्चाई सामने आ जाएगी.

उन्होंने सभी आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता में उनकी कोई भूमिका नहीं है. जांच की मांग तेज देखने का विषय यह है के अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी और कब होगी.

शिकायतों और दस्तावेजों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों. क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी. ग्रामीणों के आरोप या सरपंच का दावा सच्चाई किस पक्ष के साथ है. फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news