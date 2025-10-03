Big Breaking News: जयपुर में परिजनों की इजाजत के बिना ही मृत बच्चे की निकाल ली दोनों आंखें, SMS अस्पताल में मासूम के शव के साथ बड़ा खेल

Big Breaking News : जयपुर के राजौर गांव में वर्ष 2023 में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण के दौरान हुए हादसे में 10 वर्षीय समर गंभीर रूप से घायल हो गया था. लोहे की चादर गिरने से घायल हुए समर को उसके पिता किरोड़ी लाल मीना तुरंत अस्पताल ले गए, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया. दुर्भाग्यवश, जयपुर ले जाते समय रास्ते में समर की मृत्यु हो गई.

किरोड़ी लाल के परिचित मदन मोहन ने शव लाने की जिम्मेदारी ली और अस्पताल से शव परिजनों को सौंप दिया गया. हालांकि, अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों को पता चला कि शव से दोनों आंखें निकाल ली गई थीं. इस पर मदन मोहन ने किरोड़ी लाल को कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन दो साल तक उन्हें गुमराह करता रहा. किरोड़ी लाल ने SMS अस्पताल में मदन मोहन मीना के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

मृत्यु के बाद आँखें दान करने की प्रक्रिया

सहमति

आँख दान के लिए सबसे पहले व्यक्ति को जीवित रहते हुए सहमति देनी होती है. यदि यह सहमति नहीं दी गई हो, तो मृत्यु के बाद परिजनों की अनुमति आवश्यक होती है. कई लोग अपने जीवनकाल में आँख दान का संकल्प लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



सूचना देना

मृत्यु के बाद परिजनों को तुरंत नजदीकी नेत्र बैंक या अस्पताल को सूचित करना चाहिए. आँखें दान करने की प्रक्रिया मृत्यु के 6-8 घंटे के भीतर शुरू होनी चाहिए, क्योंकि समय सीमा महत्वपूर्ण है.



संपर्क और पंजीकरण

नेत्र बैंक या अस्पताल से संपर्क करने पर मृतक के विवरण जैसे नाम, उम्र, और मृत्यु का कारण दर्ज किए जाते हैं. कुछ मामलों में मृत्यु प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है.

कॉर्निया संग्रहण

नेत्र बैंक की टीम मृतक के घर या अस्पताल पहुंचकर एक साधारण और सम्मानजनक प्रक्रिया के तहत केवल कॉर्निया (आँख का सामने वाला पारदर्शी हिस्सा) निकालती है. पूरी आँख निकालने की जरूरत नहीं होती. यह प्रक्रिया 15-30 मिनट में पूरी होती है और शव की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आता.



संरक्षण और परीक्षण

निकाले गए कॉर्निया को विशेष घोल में संरक्षित कर नेत्र बैंक में ले जाया जाता है. वहाँ इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता की जाँच की जाती है, जैसे कि कोई संक्रमण तो नहीं है.



प्रत्यारोपण

उपयुक्त कॉर्निया को कॉर्नियल अंधापन से पीड़ित मरीजों के लिए प्रत्यारोपण हेतु भेजा जाता है. यह प्रक्रिया किसी जरूरतमंद व्यक्ति की दृष्टि बहाल कर सकती है.



गोपनीयता और सम्मान

पूरी प्रक्रिया में मृतक और उनके परिवार की गोपनीयता और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है. दानकर्ता के परिवार को धन्यवाद पत्र या प्रमाणपत्र भी दिया जा सकता है.



महत्वपूर्ण बातें

मृत्यु के बाद जल्दी सूचित करना जरूरी है, क्योंकि समय सीमा महत्वपूर्ण होती है.



उम्र, चश्मा पहनना, या कुछ बीमारियाँ (जैसे मधुमेह) आँख दान में बाधा नहीं हैं, लेकिन संक्रामक रोग (जैसे HIV, हेपेटाइटिस) होने पर दान संभव नहीं होता.



यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें कोई आर्थिक लेन-देन नहीं होता.

