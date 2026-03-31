जयपुर की पॉश कॉलोनी चित्रकूट स्कीम में नियमों की अनदेखी, JDA पर कार्रवाई न करने का आरोप

Jaipur Illegal Construction: राजस्थान के जयपुर शहर की पॉश कॉलोनियों में शुमार चित्रकूट स्कीम एक बार फिर कथित अवैध निर्माण को लेकर चर्चा में है. स्थानीय निवासियों ने प्लॉट नंबर 641 पर नियमों के विपरीत निर्माण किए जाने के आरोप लगाए हैं.

बताया जा रहा है कि इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के जोन-7 प्रवर्तन अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी गई है. शिकायत में सेटबैक नियमों के उल्लंघन, सड़क सीमा तक अतिक्रमण और रिहायशी इलाके में कथित कमर्शियल निर्माण किए जाने की बात कही गई है.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका घनी आबादी वाला है. ऐसे में इस तरह के निर्माण से आसपास के मकानों में प्रकाश और वेंटिलेशन प्रभावित होने की आशंका है. निवासियों के अनुसार, 14 फरवरी को भी इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी.

अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने का दावा किया जा रहा है. रहवासियों ने जेडीए से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि कॉलोनी में अव्यवस्थित और नियमविरुद्ध निर्माण पर रोक लगाई जा सके.

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अलग-अलग जातियों में अलग-अलग परंपराएं हैं. शादी, उत्तराधिकार और गोद लेने की. बीजेपी इस संस्कृति को छिन्न-भिन्न करना चाहती है. इसलिए बीजेपी UCC की बात करती है. बीजेपी परंपराओं को छिन्न-भिन्न करना चाहती है.

