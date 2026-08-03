/अलवर का हजारों साल पुराना पांडवकालीन नीलकंठ महादेव मंदिर, औरंगजेब की सेना पर मधुमक्खियों ने किया था हमला

Alwar Ancient Neelkanth Mahadev Temple: राजस्थान का अलवर जिला केवल अपने ऐतिहासिक किलों और पर्यटन स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है. इन्हीं में से एक है नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसे पांडवकालीन और हजारों वर्ष पुराना माना जाता है. सावन (श्रावण) मास के दौरान यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है. मान्यता है कि सावन में यहां श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान शिव के दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है.

अलवर शहर से करीब 65 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का अनूठा संगम है. सावन के प्रत्येक सोमवार और विशेष पर्वों पर यहां राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

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पांडवकालीन मंदिर, आज भी जलती है अखंड ज्योत

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है. मंदिर में स्थापित शिवलिंग नीलम पाषाण से निर्मित बताया जाता है और यहां सदियों से अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित होने की मान्यता है. मंदिर की दीवारों, शिलाओं और गुंबदों पर बनी प्राचीन मूर्तिकला उस दौर की समृद्ध स्थापत्य कला की झलक दिखाती है. इतिहासकारों के अनुसार यह क्षेत्र कभी पारानगर के नाम से प्रसिद्ध था, जिसके अवशेष आज भी मंदिर परिसर के आसपास देखे जा सकते हैं. मंदिर और इसके आसपास के प्राचीन अवशेष भारतीय पुरातत्व की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं.



सात किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद होते हैं भोलेनाथ के दर्शन

नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग सात किलोमीटर लंबे ऊबड़-खाबड़ और पथरीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है. कठिन यात्रा के बावजूद सावन में भक्तों का उत्साह कम नहीं होता. श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. मंदिर परिसर में पूरे सावन माह के दौरान भजन-कीर्तन, सत्संग, रुद्राभिषेक, धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन होता है, जिससे पूरा वातावरण शिवमय बना रहता है.



ASI के संरक्षण में है मंदिर

नीलकंठ महादेव मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इसे वर्षों पहले अपने संरक्षण में लिया था. मंदिर परिसर की देखरेख के लिए विभाग के कर्मचारी तैनात रहते हैं. सावन और अन्य विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया जाता है, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके.



औरंगजेब से जुड़ी क्या है स्थानीय मान्यता?

मंदिर से जुड़ी एक स्थानीय धार्मिक मान्यता भी प्रचलित है. पुजारियों के अनुसार कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब की सेना मंदिर के पास पहुंची, तब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने सैनिकों पर हमला कर दिया और सेना को पीछे हटना पड़ा. एक अन्य मान्यता के अनुसार मंदिर के गर्भगृह से दिव्य ज्वाला प्रकट हुई थी, जिससे सेना भयभीत होकर लौट गई. हालांकि, इन घटनाओं के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें स्थानीय जनश्रुतियों एवं धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखा जाता है.



सावन में क्यों बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की संख्या?

सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और विधि-विधान से पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंज उठता है.

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