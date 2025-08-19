Alwar News: मम्मी ने पकड़े थे पापा के पैर, जितेंद्र अंकल ने तकिये से दबाया था गला, बेटे के बयान से खुल गया राजस्थान के नीले ड्रम वाला हत्याकांड!

Rajasthan News: खैरथल तिजारा के किशनगढ़बास में नीले ड्रम की मिस्ट्री की परते अब धीरे धीरे खुलने लगी है, पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में शामिल मृतक हंसराम की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है, वही परिजनों के आने के बाद आज किशनगढ़बास की सीएचसी में मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, इस पूरे हत्याकांड पर मृतक के बेटे ने जब मीडिया के सामने अपनी जुबान खोली तो पूरे मंजर की परते.

अलवर के खैरथल तिजारा में नीले ड्रम में शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में पता चला है कि मृतक हंसराज और आरोपी जितेंद्र के बीच दोस्ती ईंट भट्टे पर काम करने के दौरान हुई थी. जितेंद्र वहां मुनीम था और हंसराज मजदूर था. इसी दौरान जितेंद्र ने हंसराज और उसके परिवार को अपने घर में शरण दी थी. पुलिस के अनुसार, जितेंद्र और हंसराज की पत्नी सुनीता के बीच अवैध संबंध बन गए थे, जिसकी वजह से हंसराज की हत्या कर दी गई. पुलिस ने हत्या के आरोप में जितेंद्र और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है [1].



राजस्थान के अलवर जिले में नीले ड्रम हत्याकांड ने सनसनी मचा दी है, जहां पुलिस ने हंसराज की हत्या के पीछे उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र की साजिश का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, सुनीता और जितेंद्र के बीच पिछले चार महीनों से अवैध संबंध थे, जिसकी भनक हंसराज को लग गई थी. इसके बाद हंसराज और सुनीता के बीच आए दिन झगड़े और मारपीट होने लगी. इस लगातार कलह से तंग आकर सुनीता और जितेंद्र ने हंसराज को रास्ते से हटाने की ठान ली.

पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त की रात तीनों ने एक साथ शराब पी. जब हंसराज नशे में धुत हो गया, तो सुनीता और जितेंद्र ने मिलकर उसका मुंह तकिए से दबा दिया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई. अगली सुबह, दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. हंसराज के शव को घर में रखे एक नीले ड्रम में डाला और उसे गलाने के लिए उसमें ढेर सारा नमक डाल दिया.

ड्रम को कपड़ों और पत्थरों से ढककर छिपा दिया गया.16 अगस्त को जितेंद्र, सुनीता और उनके तीन बच्चों को लेकर बाइक से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, जितेंद्र ने पहले सुनीता और बच्चों को बाहर भेजा, फिर खुद बाइक लेकर निकला. दोनों अलवर के रामगढ़ इलाके के अलावड़ा में एक ईंट भट्टे पर काम की तलाश में पहुंचे.

वहां कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. हंसराज के तीनों बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया. यह मामला विश्वासघात और पारिवारिक कलह की दुखद परिणति को दर्शाता है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

