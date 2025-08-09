Zee Rajasthan
Alwar Crime: डेढ़ करोड़ की जमीन 25 लाख में दिलाने का झांसा, प्राइवेट स्कूल संचालक से 4 लाख की ठगी

Alwar Crime: अलवर में ठगी का मामला: प्राइवेट स्कूल संचालक नवीन सैनी से 4 लाख की ठगी, डेढ़ करोड़ की जमीन 25 लाख में बेचने का झांसा दिया गया था. पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 09, 2025, 08:34 IST | Updated: Aug 09, 2025, 08:34 IST

Alwar Crime: अलवर शहर के बुध विहार में एक ठगी का मामला सामने आया है. प्राइवेट स्कूल संचालक नवीन सैनी को डेढ़ करोड़ रुपए की जमीन को केवल 25 लाख रुपए में बेचने का झांसा दिया गया था. ठगों ने नवीन सैनी से 4 लाख रुपए ठग लिए. अब कोतवाली थाने में हरसौली के जितेंद्र अग्रवाल सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

पुलिस मामले की जांच में लगी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. नवीन सैनी ने पुलिस को बताया कि उन्हें जमीन के फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर ठग लिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

नवीन सैनी ने बताया कि 8 मार्च को हरसोली निवासी जितेंद्र कुमार ने उन्हें बुध विहार में एक प्लॉट दिखाया. जितेंद्र ने दावा किया कि यह प्लॉट उसका है और वह इसे 25 लाख 25 हजार रुपये में बेचने को तैयार है. नवीन सैनी ने बताया कि उन्होंने जितेंद्र पर भरोसा कर लिया और एग्रीमेंट करा लिया. एग्रीमेंट के अनुसार, उन्होंने पहले 4 लाख रुपये दे दिए और बाकी रकम रजिस्ट्री के समय देने का वादा किया. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि प्लॉट फर्जी है और उनके साथ ठगी हुई है.

नवीन सैनी ने बताया कि जुलाई में रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन जितेंद्र और उसके साथी आनाकानी करने लगे. बाद में उन्होंने अगस्त में रजिस्ट्री कराने की बात कही. नवीन सैनी को उनकी बातों से शक हो गया और उन्होंने प्लॉट की पड़ताल करने का फैसला किया.

पड़ताल में पता चला कि प्लॉट अलवर यूआईटी का है और मौके की जमीन यूआईटी ने आवाप्त कर रखी है. इसका मतलब है कि जमीन का हक अब यूआईटी के पास है. नवीन सैनी को समझ आ गया कि जितेंद्र और उसके साथियों ने पुराने कागज दिखाकर जमीन का बेचान कर दिया था और उनके साथ ठगी की गई थी. इसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया.


जब नवीन सैनी ने जितेंद्र और उसके साथियों को ठगी की बात बताई, तो वे रकम वापस करने से आनाकानी करने लगे. उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे बांट दिए हैं और अब उन्हें वापस देना मुश्किल है. इतना ही नहीं, जब नवीन सैनी ने पैसे वापस मांगने के लिए दबाव डाला, तो जितेंद्र और उसके साथियों ने उन्हें धमकी दे दी.

उन्होंने कहा कि नवीन सैनी ने उनसे जबरदस्ती साइन कराए हैं और अब वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. इससे साफ होता है कि जितेंद्र और उसके साथी ठगी के मामले में पूरी तरह से शामिल थे और वे अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे थे. इसके बजाय, वे नवीन सैनी को ही धमका रहे थे.

