Zee Rajasthan
mobile app

Alwar News: दिल्ली-मुंबई हाइवे से नीचे गिर पड़ी थार कार, मौके पर 2 की हुई मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार थार कार दीवार से जोरदार टकराई और नीचे जा गिरी, जिससे मौके पर दो की मौत हो गई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 17, 2025, 15:21 IST | Updated: Aug 17, 2025, 15:21 IST

Trending Photos

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम
7 Photos
IPL 2026

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम

Rajasthan Weather: राजस्थाने के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

Rajasthan Weather: राजस्थाने के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान की इस मिठाई के आगे काजू कतली फेल! जो भी खाएगा कहेगा 'वाह'
6 Photos
Rajasthani recipes

राजस्थान की इस मिठाई के आगे काजू कतली फेल! जो भी खाएगा कहेगा 'वाह'

धरती का कोई राज या देवी का आशीर्वाद? राजस्थान के इस रहस्य ने सबको चौंकाया!
7 Photos
kota news

धरती का कोई राज या देवी का आशीर्वाद? राजस्थान के इस रहस्य ने सबको चौंकाया!

Alwar News: दिल्ली-मुंबई हाइवे से नीचे गिर पड़ी थार कार, मौके पर 2 की हुई मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

थाना नौगांवा के अंतर्गत चैनल नंबर 79.5 पर मूनपुर कर्मीला गांव के पास यह घटना हुई. जिला अस्पताल पोस्टमार्टम कराने पहुंचे एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि हादसा शनिवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ.

जानकारी के अनुसार, कार सवार तीन युवक बलिया से दिल्ली की ओर जा रहे थे. मूनपुर कर्मीला गांव के पास उनकी तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित हो गई और पुलिया की दीवार से जोरदार टकरा गई.

Trending Now

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पुलिया से टकराकर नीचे जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार सवार पियूष तिवारी निवासी दिल्ली और दीपांकर निवासी गुरुग्राम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. इस हादसे ने एक बार फिर से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से हो रहे हादसों की गंभीरता को उजागर कर दिया है.

दूसरी ओर अलवर जिले के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 12:30 बजे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.

थाने के एएसआई महावीर प्रसाद ने बताया कि ट्रक चालक सद्दाम भी ट्रक आग की चपेट में आया था. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. और आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news