Alwar: बारिश के कारण गिरा किसान का मकान, मलबे में दब गए 8 लोग!

Alwar News: राजस्थान के अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में शनिवार सुबह 4 बजे बारिश के कारण एक किसान का मकान गिर गया. हादसे में किसान रेशा खान और उनके परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए.

रेशा खान अपनी पत्नी शेरी, दो बेटे इन्नत और साहिल, दो पौती शहजुम और गुलप्सा तथा पौता नौशाद के साथ बरामदे में सो रहे थे. अजान के समय आई बारिश से अचानक बरामदे की बीम और पट्टियां टूटकर नीचे गिर गईं. बरामदे में खड़े टैक्टर ने बीम को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और रामगढ़ अस्पताल ले गए. पौती शहजुम की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया. बाकी लोगों को मामूली चोटें आईं, जिनका प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई.

Trending Now

रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया. रेशा खान ने बताया कि हादसे में कमरे में रखा फ्रिज और अन्य सामान भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया.

वहीं, राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जयपुर में सुबह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते ऐतिहासिक आमेर महल स्थित आरामबाग की दीवार अचानक ढह गई. दीवार गिरने की घटना के बाद क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पर्यटन स्थल पर हुई इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब आमेर महल रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है. हादसे के बाद पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं हैं, और पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा उपाय तेज कर दिए गए हैं.

वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आम लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-