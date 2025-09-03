खैरथल बाईपास पर मां-बेटे को कैंटर ने मारी टक्कर, 8 महीने के मासूम की हुई मौत

Alwar News: अलवर जिले के खैरथल कस्बे के पास स्थित हरियाली बाईपास पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक आठ महीने के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई. गिरवास निवासी धनीराम ने बताया कि उसका परिवार बच्चे के मुंह में हुए छाले का इलाज कराने के बाद वापस अपने गांव लौट रहा था.

रास्ते में हरियाली बाईपास के पास धनीराम सड़क किनारे शौच करने के लिए उतरा, जबकि उसकी पत्नी कलावती और आठ महीने का बेटा बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए.

उसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे एक कैंटर वाहन ने मां-बेटे को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

स्थानीय लोगों की सहायता से घायल महिला को सैटेलाइट अस्पताल खैरथल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए अलवर के लिए रेफर कर दिया. घटना की सूचना पर खैरथल थाने के एएसआई रामवतार मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए अलवर रेफर किया गया है.

