Zee Rajasthan
mobile app

Alwar News: अलवर के बाबू शोभा राम कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने अंबेडकर प्रतिमा के अपमान पर जताया विरोध , दुर्दशा के बाद जोरदार विरोध

Alwar News: अलवर शहर के बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय में सोमवार को तब माहौल गरमा गया. जब करीब 200 छात्रों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की हो रही दुर्दशा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. छात्र नेता सुदीप डीगवाल ने अपना हाथ काटकर खून से बाबा साहब का नाम लिखा. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 18, 2025, 17:22 IST | Updated: Aug 18, 2025, 17:22 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी की चेतावनी, इन 6 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भारी से अति भारी की चेतावनी, इन 6 जिलों में अलर्ट जारी

Sawai Madhopur Weather: सवाई माधोपुर में आसमान से बरसने वाली है आफत, ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे शहर के गली-कुचे, IMD ने जारी लिया ALERT
6 Photos
rajsthan weather news

Sawai Madhopur Weather: सवाई माधोपुर में आसमान से बरसने वाली है आफत, ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे शहर के गली-कुचे, IMD ने जारी लिया ALERT

अजमेर में गर्मी से मिलेगी राहत, दोपहर बाद बारिश की संभावना, पढें वेदर अपडेट
6 Photos
Ajmer Weather Update

अजमेर में गर्मी से मिलेगी राहत, दोपहर बाद बारिश की संभावना, पढें वेदर अपडेट

Khatu shyam Ji: सीकर हर्ष पर्वत से 250 फीट खाई में गिरी गाड़ी, देखें फोटोज
7 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: सीकर हर्ष पर्वत से 250 फीट खाई में गिरी गाड़ी, देखें फोटोज

Alwar News: अलवर के बाबू शोभा राम कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने अंबेडकर प्रतिमा के अपमान पर जताया विरोध , दुर्दशा के बाद जोरदार विरोध

Alwar News: अलवर के बाबू शोभाराम कॉलेज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की दुर्दशा को लेकर छात्र नेता सुदीप डीग्वाल ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रतिमा पर लंबी दरारें आ गई हैं और यह खंडित होकर गिरने की स्थिति में पहुंच गई है. आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रतिमा की उचित देखभाल नहीं की गई, यहां तक कि 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के मौके पर भी इसे सही नहीं कराया गया. छात्र नेता का आरोप है कि प्राचार्य अशोक आर्य की अनदेखी के कारण प्रतिमा की यह स्थिति हुई है.

विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता सुदीप डीग्वाल ने अपना हाथ काटकर खून से 'जय भीम' लिखकर अपना विरोध जताया. उनका कहना है कि जब तक कॉलेज प्रशासन अष्टधातु की नई प्रतिमा नहीं लगाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. छात्र नेता की मांग है कि खंडित प्रतिमा को जल्द से जल्द बदलकर नई प्रतिमा स्थापित की जाए. इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी.


अलवर शहर के बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय में सोमवार को तब माहौल गरमा गया. जब करीब 200 छात्रों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की हो रही दुर्दशा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. छात्र नेता सुदीप डीगवाल ने अपना हाथ काटकर खून से बाबा साहब का नाम लिखा.

Trending Now

छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में लगी अंबेडकर जी की प्रतिमा पिछले एक साल से दुर्दशा का शिकार हो रही है. बीच-बीच में दरारें आ गई है. पक्षियों ने बीट कर गंदा कर रखा है. उसकी कोई सुरक्षा नहीं की गई. ना किसी तरह की सफाई की गई. कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से अब यह खंडित होकर गिरने की स्थिति में पहुंच चुकी है.

सुबह छात्रों ने जब प्रतिमा को देखा. तो उन्होंने कॉलेज प्रशासन को जानकारी दी. इसके बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी आर्ट्स कॉलेज के अंदर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी. छात्रों की मांग है कि अब इस खंडित प्रतिमा की जगह अष्टधातु की नई प्रतिमा लगाई जाए. उनका कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन और शासन-प्रशासन ने जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित नहीं की, तो गांव-गांव से युवा आकर कॉलेज में बड़ा आंदोलन करेंगे.

इसी दौरान माहौल तब और गर्मा गया, जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डिग्वाल ने प्रतिमा के नीचे जाकर अपनी हथेली ब्लेड से काट ली. खून से उन्होंने प्रतिमा के नीचे :जय भीम: लिखकर विरोध दर्ज कराया. छात्रों ने इसे बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई बताते हुए कहा. कि अब तक प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई है. फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news