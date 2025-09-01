Zee Rajasthan
Alwar News: बूढ़ा हनुमान मंदिर पांडुपोल महंत से साथ सरेआम हुई मारपीट

Alwar News:  राजस्थान के अलवर जिले के बूढ़ा हनुमान मंदिर पांडुपोल महंत के साथ दक्षिणा देने के बहाने बुलाकर सरेआम मारपीट की थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद अलवर इकाई और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. 

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के बूढ़ा हनुमान मंदिर पांडुपोल महंत के साथ हुई मारपीट को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद अलवर इकाई और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय मिनी सचिवालय पर किया जोरदार प्रदर्शन और धरना दिया.

विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बूढ़ा हनुमानजी मंदिर पाण्डुपोल, टहला आश्रम निवासी संत 1008 महंत महाराज के साथ 28 अगस्त 2025 को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की. परिषद ने इस घटना को हिंदू समाज व संतों के सम्मान पर आघात बताया.

ज्ञापन में कहा गया कि अगर जांच में संत दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें फांसी दी जाए लेकिन यदि वे निर्दोष हैं, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. परिषद ने मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की. संस्था ने स्पष्ट किया कि संतों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

विगत दिनों बूढ़ा हनुमान पांडुपोल मंदिर महंत के साथ मालाखेड़ा में कुछ असामाजिक तत्वों ने दक्षिणा देने के बहाने बुलाकर सरेआम मारपीट की थी और टहला थाने में कुकर्म का मामला भी दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक राजगढ़ मनीषा मीना जांच कर रही है.

वहीं, महंत की ओर से मोब लीचिंग और लूट का मामला मालाखेड़ा थाने में दर्ज कराया गया है. महंत के द्वारा थाने में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी घरों से भाग छूटे हैं. पुलिस की तलाश जारी है. इस मामले को लेकर हवा महल विधायक भी महंत के पक्ष में उतर आए.

