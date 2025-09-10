Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर पुलिस ने पकड़े 3 साइबर ठग, मास्टरमाइंड जसराज गुर्जर हुआ फरार

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है और मास्टरमाइंड जसराज गुर्जर की पुलिस तलाश कर रही है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 10, 2025, 07:57 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 07:57 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!

अलवर पुलिस ने पकड़े 3 साइबर ठग, मास्टरमाइंड जसराज गुर्जर हुआ फरार

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में ऑपरेशन साइबर संग्राम अभियान के तहत साइबर ठगी को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इस अभियान के तहत अरावली विहार थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से साइबर फ्रॉड में काम आने वाले मोबाइल को बरामद किया. यह तीनों युवक कटी घाटी स्थित कपिलवस्तु के पास खड़े होकर साइबर ठगी कर रहे थे.

इस मामले की सूचना के बाद अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को पकड़ कर थाने लेकर पहुंची, जहां इनके मोबाइल चेक किए तो साइबर अपराध करने का पता चला. अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने दयाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि विवेक यादव करण यादव ओर मेघराज सैनी साइबर फ्रॉड का काम करते है और इनके साथ साइबर फ्रॉड का मास्टर माइंड जसराज गुर्जर भी मिला हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि विवेक यादव के करीब आधा दर्जन बैंक खाते ओर करण के पांच, मेघराज के दो बैंक खाते जसराज के चार बैंक खाते मिले है और करीब बीस से अधिक साइबर ठगी की शिकायत दर्ज हुई है. इन सभी ने मिलकर करीब बीस लाख की साइबर ठगी करना प्राप्त हुआ.

पकड़े गए तीनों आरोपी बैंक खाते खुलवाते ओर साइबर ठग जसराज गुर्जर इनके खाते में साइबर ठगी की राशि डलवाता था और यह अपने बैंक खाते से पैसे निकालकर जसराज को देते थे और फरार आरोपी जसराज इनको खातों का दस प्रतिशत कमीशन देता था, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मोबाइल बरामद किया है. साथ ही मुख्य मास्टरमाइंड जसराज गुर्जर की पुलिस तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news