Alwar News: रामगढ़ में तेज बारिश का कहर! एक साथ गिरीं 12 दुकानों की दीवारें

Alwar News: अलवर के रामगढ़ में भारी बारिश ने कहर बरपाया, यहां के चिम्मन मार्केट में आज यानी 31 अगस्त को एक साथ 12 दुकानों की दीवारें गिर पड़ी.
Alwar News: राजस्थान के अलवर के रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड स्थित चिम्मन मार्केट में रविवार रात तेज बरसात ने जमकर कहर बरपाया.
लगातार बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक 12 दुकानों की पिछली दीवारें एक साथ धराशाई हो गई. गनीमत रही कि रात को कोई भी दुकानदार दुकानों में मौजूद नहीं था वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
सूचना मिलते ही सुबह जब दुकानदार दुकानें खोलने पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए. शटर खोलते ही उन्होंने पाया कि पीछे की दीवारें पूरी तरह गायब थीं. पीछे के खेत में जाकर देखा तो बारहों दुकानों की दीवारें मलबे में तब्दील होकर पड़ी थीं. हादसे में दुकानों में रखी मूर्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई मूर्तियां टूट-फूट गईं, जिससे गरीब कारीगरों को लाखों रुपये का घाटा उठाना पड़ा.
मामराज शर्मा सहित दुकानदारों ने बताया कि चिम्मन मार्केट में करीब 55 दुकानें बनी हुई हैं, जहां मुख्य रूप से आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के लोग मूर्तियां बनाने का काम करते हैं. बीती रात करीब 11 बजे तक सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे. तेज बारिश और गड़गड़ाहट के बीच किसी ने भी दुकान पर रुकना मुनासिब नहीं समझा वरना जनहानि हो सकती थी.
सूचना पर तहसीलदार अंकित गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र में 24 घंटे में 61 एमएम बारिश दर्ज हुई है और बारिश का दौर अभी भी जारी है. लगातार पानी भराव और नमी के चलते दीवारें कमजोर हो गईं, जिसके चलते यह हादसा हुआ.
फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन गरीब दुकानदारों की मेहनत पर पानी फिर गया. प्रशासन ने उच्चाधिकारियों को घटना की रिपोर्ट भेज दी है.
