Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Crime: अलवर में छू-मंतर हो रही बाइकें! चोरों की करतूत CCTV में कैद

Rajasthan News: अलवर में बाइक चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अलग–अलग थाना क्षेत्रों से दो बाइकों की चोरी की घटनाएं सामने आईं, जिसका CCTV भी सामने आया हैं.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 16, 2025, 16:32 IST | Updated: Aug 16, 2025, 16:32 IST

Trending Photos

जन्माष्टमी पर करें जोधपुर के इस भव्य कृष्ण मंदिर के दर्शन, नजारा ऐसे कि जीत लेगा आपका दिल
7 Photos
Jodhpur

जन्माष्टमी पर करें जोधपुर के इस भव्य कृष्ण मंदिर के दर्शन, नजारा ऐसे कि जीत लेगा आपका दिल

जन्माष्टमी पर मदन मोहन जी मंदिर में लाखों की भीड़! पुलिस और प्रशासन ने ऐसे संभाली व्यवस्था
7 Photos
Karauli News

जन्माष्टमी पर मदन मोहन जी मंदिर में लाखों की भीड़! पुलिस और प्रशासन ने ऐसे संभाली व्यवस्था

श्रीनाथजी को क्या-क्या है पसंद? जानिए उनके प्रिय भोग और कुछ सख्त नियम
9 Photos
rajasthan temple

श्रीनाथजी को क्या-क्या है पसंद? जानिए उनके प्रिय भोग और कुछ सख्त नियम

Photos: खाटूधाम में आज जन्माष्टमी का महाकुंभ! मध्यरात्रि होगी भव्य महाआरती
8 Photos
Khatu Shyam ji

Photos: खाटूधाम में आज जन्माष्टमी का महाकुंभ! मध्यरात्रि होगी भव्य महाआरती

Rajasthan Crime: अलवर में छू-मंतर हो रही बाइकें! चोरों की करतूत CCTV में कैद

Rajasthan News: अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस की सक्रियता के बावजूद इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. ताजा मामला शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से सामने आया है, जहां संदिग्ध चोरों ने दो बाइकों पर हाथ साफ कर दिया. वारदात के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी बाइक को धक्का मारकर ले जाते नजर आ रहे हैं. फिलहाल, दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पहला मामला वैशाली नगर थाना इलाके का है. इस मामले में रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी बाइक मंगलवार शाम को घर की गैलरी में खडी थी. सुबह उठ कर देखा तो बाइक गायब थी. कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया. रामनिवास यहां किराए पर रहता है जो मूल रूप से भरतपुर के नदबई का रहने वाला है.

वहीं, दूसरा मामला अरावली विहार थाना इलाके का है, जहां मंगलम के फ्लैट्स से दो चोर मिलकर एक बाइक चोरी कर ले गए. पीड़ित नटवर सिंह ने बताया कि बुधवार शाम को जॉब से वापस घर लौटा. बाइक सोसाइटी के पार्किंग में खडी की. शाम करीब साढ़े 8 बजे दो चोर सोसाइटी में घुसे. पहले पुरी पार्किंग में बाइक सिलेक्ट की. फिर नटवर सिंह की बाइक लेकर फरार हो गए. मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है. नटवर HDFC बैंक में रिकवरी का काम करता है.

Trending Now

पढ़ें राजस्थान की एक और अहम खबर

Alwar: रामगढ़ में अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार
अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने ललावंडी गांव के पास दबिश देकर एक युवक को अवैध देशी कट्टा और बाइक सहित गिरफ्तार किया है. आरोपी जरनैल सिंह पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्पेशल टीम ने मौके पर धर दबोचा. उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और बाइक बरामद हुई. पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाया और किस वारदात को अंजाम देने वाला था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news