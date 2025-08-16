Rajasthan Crime: अलवर में छू-मंतर हो रही बाइकें! चोरों की करतूत CCTV में कैद

Rajasthan News: अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस की सक्रियता के बावजूद इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. ताजा मामला शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से सामने आया है, जहां संदिग्ध चोरों ने दो बाइकों पर हाथ साफ कर दिया. वारदात के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी बाइक को धक्का मारकर ले जाते नजर आ रहे हैं. फिलहाल, दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पहला मामला वैशाली नगर थाना इलाके का है. इस मामले में रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी बाइक मंगलवार शाम को घर की गैलरी में खडी थी. सुबह उठ कर देखा तो बाइक गायब थी. कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया. रामनिवास यहां किराए पर रहता है जो मूल रूप से भरतपुर के नदबई का रहने वाला है.

वहीं, दूसरा मामला अरावली विहार थाना इलाके का है, जहां मंगलम के फ्लैट्स से दो चोर मिलकर एक बाइक चोरी कर ले गए. पीड़ित नटवर सिंह ने बताया कि बुधवार शाम को जॉब से वापस घर लौटा. बाइक सोसाइटी के पार्किंग में खडी की. शाम करीब साढ़े 8 बजे दो चोर सोसाइटी में घुसे. पहले पुरी पार्किंग में बाइक सिलेक्ट की. फिर नटवर सिंह की बाइक लेकर फरार हो गए. मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है. नटवर HDFC बैंक में रिकवरी का काम करता है.

Alwar: रामगढ़ में अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार

अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने ललावंडी गांव के पास दबिश देकर एक युवक को अवैध देशी कट्टा और बाइक सहित गिरफ्तार किया है. आरोपी जरनैल सिंह पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन स्पेशल टीम ने मौके पर धर दबोचा. उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और बाइक बरामद हुई. पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाया और किस वारदात को अंजाम देने वाला था.