अलवर में पुलिस की मौजूदगी में बंटी खाद, सुबह 4 बजे से लाइन में लगे लोग

Khairthal, Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले के खैरथल में स्थित सरकारी क्रय-विक्रय समिति पर आज उस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जब खाद की खेप वितरण के लिए लाई गई.

सुबह होते ही खाद लेने के लिए किसानों और ग्रामीणों की लंबी लाइनें समिति कार्यालय के बाहर लग गईं. भीड़ में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे. लोगों का कहना था कि वे सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए थे, ताकि उन्हें समय पर खाद मिल सकें.

गर्मी और उमस के बावजूद लोगों ने घंटों तक अपनी बारी का इंतजार किया. बताया जा रहा है कि समिति के पास केवल 400 कट्टे ही वितरण के लिए आय है, लेकिन भीड़ हजारों में पहुंच गई. पहले समिति के पंजीकृत सदस्यों में वितरित किया गया, जब यह सूचना आम लोगों तक पहुंची कि खाद की संख्या सीमित है.

खाद की मांग बहुत अधिक थी, जबकि आपूर्ति बेहद सीमित रही. इससे नाराज कई किसानों ने विरोध भी जताया और व्यवस्था पर सवाल उठाए. स्थिति को बिगड़ता देख समिति के लोगो ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित किया.

थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया. पुलिस की मौजूदगी में ही खाद का वितरण किया गया, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले. किसानों को लाइन में व्यवस्थित किया गया और पहचान पत्र दिखाने के बाद ही खाद दी गई.

बता दें कि अलवर जिले में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान है. गांवों के किसान शहर में आकर यूरिया खाद लेने के लिए अलवर आ रहे है. आरोप है कि गांवों के सहकारी समिति के व्यवस्थापक ब्लैक में यूरिया खाद बेच रहे हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा परिवार कूपन की लाइन में लगा हुआ है. भीड़ के कारण महिलाएं और पुरुष घंटों तक खड़े रहे. कई तो बुजुर्ग महिला लाइन में लगी रही.

