Alwar News: बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए VDO ने मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल

Alwar News: राजस्थान के अलवर के देसूला ग्राम विकास अधिकारी की ओर से एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के 300 से 500 रुपये की रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया है. ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत मांगने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा पेनल्टी लगाने के बाद यह राशि बताई गई थी.

वीडियो के बाद ग्राम विकास अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने कहा कि यह वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है. जबकि परिवादी करतार सिंह ने कहा उसने 400 रुपए दिए हैं. वीडियो बनाने वाले परिवादी मुस्तफा तंवर ने कहा कि वह खुद के तीन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया था तब मैडम ने रुपए मांगे, तो वीडियो बना लिया. यहां खुलेआम पैसे मांगे जाते हैं. मौटे तौर पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी 300 रुपये से 500 सो रुपये तक वसूल रहे हैं.

बख्तल की चौकी निवासी मुस्तफा तंवर ने बताया कि वह 15 दिन पहले अपने दोस्त साहून के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया तो ग्राम विकास अधिकार ने पैसों की डिमांड की. तीन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के एक हजार से 15 सौ रुपये मांग थे, जिसका हमने वीडियो भी बना लिया. हमने मैडम से कहा कि जितने पैसे मांग रही हो, उसकी रसीद दे दो. जिसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि इनकी कोई रसीद नहीं मिलेगी.

जन्म प्रमाण पत्र बनवा चुके प्रहलाद कॉलानी निवासी करतार सिंह ने कहा कि मैंने अपनी बहन कोमल का 1 महीने पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाया तब मुझसे 400 रुपये लिए थे.

इस मामले मे ग्राम विकास अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने कहा कि जो विडियो वायरल किया जा रहा है. उसको गलत तरीके से पेश किया है, जबकि उन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र के लिए लेट आया इसलिए में उनसे पैनल्टी मांग रही थी.

पेनल्टी सरकार ने बढ़ाकर ढाई सौ से 1 हजार तक कर दी है. अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज का कहना है कि वीडियो को परीक्षण करवाता हूं, उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

