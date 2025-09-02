Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: युवक को चिता से उठा पहुंचाया गया अस्पताल! श्मशान घाट पर भिड़े दो गुट

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के उद्योग नगर में परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर गए, जहां से चिता से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 02, 2025, 15:24 IST | Updated: Sep 02, 2025, 15:24 IST

Trending Photos

2 दिन में जयपुर घूमें पूरे मजे से – ये है परफेक्ट ट्रैवल प्लान!
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

2 दिन में जयपुर घूमें पूरे मजे से – ये है परफेक्ट ट्रैवल प्लान!

पाकिस्तान से आता खतरा! राजस्थान के गांव 14S में कई बीघा भूमि हुई पानी ही पानी
6 Photos
Sriganganagar News

पाकिस्तान से आता खतरा! राजस्थान के गांव 14S में कई बीघा भूमि हुई पानी ही पानी

Dausa Weather Update: दौसा में बारिश ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने चेताया- अभी थमेगी नहीं, और होगी
7 Photos
Dausa News

Dausa Weather Update: दौसा में बारिश ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने चेताया- अभी थमेगी नहीं, और होगी

राजस्थान का वो सुंदर महल,जहां रात में सुनाई पड़ती हैं चीखने-चिल्लाने की आवाजें!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो सुंदर महल,जहां रात में सुनाई पड़ती हैं चीखने-चिल्लाने की आवाजें!

Alwar: युवक को चिता से उठा पहुंचाया गया अस्पताल! श्मशान घाट पर भिड़े दो गुट

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक युवक की मौत के बाद शमशान घाट पर तनाव की स्थिति बन गई. मृतक युवक की पहचान संजय (26) निवासी देसुला के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम संजय ने शराब के नशे में जहरीला पदार्थ खा लिया था. परिजन उसे अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. सोमवार को परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि युवक को जहर देकर मारा गया है.

मामले की गंभीरता देखते हुए उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अलवर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. उद्योग नगर थाने के एएसआई साधुराम ने बताया कि प्रारंभ में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी लेकिन बाद में सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर, अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र के ग्राम बुलाहेड़ी में मामूली कहासुनी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया.
जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को रामप्रसाद नामक युवक अपने घर के बाहर बैठा था तभी उसके भाई जयराम और पड़ोसी के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपित कुमर गुर्जर ने अचानक रामप्रसाद पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और उसके बाद फायरिंग भी कर दी. गोली रामप्रसाद के प्राइवेट पार्ट के नजदीक लगी.जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद घायल को पहले कठूमर अस्पताल ले जाया गया लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल का इलाज जारी है. परिजन सुनील ने आरोप लगाया कि आरोपित युवक ने करीब 8 से 10 राउंड फायर किए. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news