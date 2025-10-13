Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अजमेर-जयपुर हाईवे ओर फिसलन बनी काल, भीषण हादसे में मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Rajasthan Accident News: राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में एनएच-48 पर छीतरोली स्टैंड के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। किशनगढ़ से जयपुर जा रही 108 एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर यातायात नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह घटना सड़क सुरक्षा में बढ़ती लापरवाही को दर्शाती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 13, 2025, 06:54 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 06:54 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश के बाद अब उत्तरी हवा बरपाएगी कहर, ठंड से ठिठुरने वाला है प्रदेश का कोना-कोना, जानें आपके शहर का क्या होने वाला है हाल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश के बाद अब उत्तरी हवा बरपाएगी कहर, ठंड से ठिठुरने वाला है प्रदेश का कोना-कोना, जानें आपके शहर का क्या होने वाला है हाल

राजस्थान से मानसून विदा, तापमान में आई गिरावट, ये शहर रहा सबसे ठंडा!
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान से मानसून विदा, तापमान में आई गिरावट, ये शहर रहा सबसे ठंडा!

Sikar: 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी नहीं लेने आया कोई मां और 4 बच्चों के शव, महिला के हैं 2 पति
7 Photos
Sikar News

Sikar: 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी नहीं लेने आया कोई मां और 4 बच्चों के शव, महिला के हैं 2 पति

Bharatpur News: सुबह उठते ही एथलीट के कांपने लगे हाथ-पैर, हार्ट अटैक से हुई मौत!
6 Photos
Bharatpur News

Bharatpur News: सुबह उठते ही एथलीट के कांपने लगे हाथ-पैर, हार्ट अटैक से हुई मौत!

अजमेर-जयपुर हाईवे ओर फिसलन बनी काल, भीषण हादसे में मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Jaipur Accident News: राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र में अजमेर-जयपुर नेशनल हाईवे (एनएच-48) पर छीतरोली स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. किशनगढ़ से मरीज को लेकर जयपुर की ओर जा रही एक 108 एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रॉली से टकरा गई. इस हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना इतनी भयावह थी कि हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थानीय पुलिस ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. यह हादसा सड़क सुरक्षा की लापरवाही को एक बार फिर उजागर करता है.

ट्रेलर-टैंकर टक्कर से फैली फिसलन, एम्बुलेंस बनी शिकार
दुर्घटना की शुरुआत तब हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और उसका तेल सड़क पर बिखर गया. तेल की चिकनी परत से सड़क पर भयंकर फिसलन हो गई. इसी दौरान किशनगढ़ से गंभीर मरीज को लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल जा रही एम्बुलेंस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई. एम्बुलेंस ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रॉली से टकरा दी, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में एम्बुलेंस में सवार दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक महिला शामिल है. घायलों में एम्बुलेंस चालक, मरीज और एक अन्य सहयात्री शामिल हैं, जो गंभीर चोटें खा चुके हैं.

पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल
घटना की सूचना मिलते ही बगरू थाने के उपनिरीक्षक शेरसिंह अपने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को 108 एम्बुलेंस तथा पुलिस वाहनों के माध्यम से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. एनएच-48 पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया, जिससे जाम की स्थिति बनी रही. स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे पर अक्सर तेज रफ्तार और वाहनों की खराब स्थिति से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल, प्रशासन सतर्क
यह हादसा जयपुर-अजमेर हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं का एक और उदाहरण है. विशेषज्ञों का कहना है कि टैंकरों की नियमित जांच और सड़क की सफाई सुनिश्चित करने की जरूरत है. जिला प्रशासन ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने का आश्वासन दिया. मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी. पुलिस ने चालकों को सतर्क रहने की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news