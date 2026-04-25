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क्या आपने देखा 400 साल पहले आमेर में बना देसी AC ? गर्मी में भी ठंडा रहता है सुख निवास

Jaipur News : राजस्थान में पश्चिमी हवाएं चलने के कारण आमेर महल में पश्चिम दिशा से आने वाली हवा को ध्यान में रखते हुए पूर्व दिशा की ओर स्थित भाग में ठंडक बनाए रखने की खास व्यवस्था की गई. जो ये साबित करता है कि उस दौर की इंजीनियरिंग और तकनीक आज से कहीं आगे थी.
 

Edited byPragati PantReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 25, 2026, 02:18 PM|Updated: Apr 25, 2026, 02:18 PM
क्या आपने देखा 400 साल पहले आमेर में बना देसी AC ? गर्मी में भी ठंडा रहता है सुख निवास
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Jaipur News : राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में स्थित सुख निवास जिसे सुख मंदिर भी कहा जाता है, अपनी अनोखी बनावट और प्राचीन तकनीक के कारण आज भी लोगों को हैरान करता है. सदियों पहले बने इस महल में ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था की गई थी, जो भीषण गर्मी में भी इसे ठंडा बनाए रखती थी.

राजस्थान में पश्चिमी हवाएं चलने के कारण आमेर महल में पश्चिम दिशा से आने वाली हवा को ध्यान में रखते हुए पूर्व दिशा की ओर स्थित भाग में ठंडक बनाए रखने की खास व्यवस्था की गई. इसी प्राकृतिक तकनीक के कारण सुख निवास आज भी ठंडी हवाओं के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है.

इतिहास के अनुसार सुख निवास का निर्माण कछवाहा शासक राजा मानसिंह प्रथम (1589–1614 ई.) के काल में किया गया. बाद में मिर्ज़ा राजा जयसिंह (1621–1667 ई.) ने इसमें कई सुंदर परिवर्तन कर इसे और अधिक आकर्षक बना दिया। यह महल विशेष रूप से गर्मियों में शाही परिवार के विश्राम के लिए उपयोग में लाया जाता था. सुख निवास की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनोखी शीतल प्रणाली है.

महल के सामने स्थित मावठा झील से रहट पद्धति के जरिए पानी महल तक लाया जाता था. इसके बाद पानी की पतली धारा महल के भीतर प्रवाहित की जाती थी. यह जलधारा ठंडी हवा के साथ मिलकर पूरे परिसर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती थी. इसके अलावा चंदन की लकड़ी के दरवाजे भी ठंडक बनाए रखने में सहायक होते थे. इस व्यवस्था को आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्राचीन रूप माना जाता है.

आमेर महल के शीश महल के सामने बना मुगल शैली का सुंदर चारबाग बगीचा इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है. यहां से मावठा झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है. सुख निवास का अंदरूनी भाग सफेद संगमरमर, बारीक नक्काशीदार दीवारों और आकर्षक डिजाइन से सजा हुआ है, जो उस समय की उच्च स्तरीय कला और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है.

आज भी सुख निवास देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है. यह महल न केवल शाही जीवनशैली को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि प्राचीन भारत में वास्तुकला और विज्ञान कितने उन्नत थे.

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Pragati Pant

प्रगति अवस्थी, एक अनुभवी पत्रकार और डिजिटल कंटेट मास्टर मानी जाती है, जो रीजनल खबरों की संभावनाओं और उसे एक नए आयाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में 12 से ज्यादा साल के अनुभव के बाद डिजिटल मीडिया की बारीकियों और यूजर्स की पसंद ना पसंद के मुताबिक खबरों को ढाल देना इनकी खूबी है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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