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क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

Jaipur News: जयपुर के आमेर महल में होमगार्ड फैज़ल खान ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए ओडिशा के पर्यटक नित्यानंद साहू का ₹1.06 लाख नकद, कीमती सामान और दस्तावेजों से भरा बैग सुरक्षित लौटाया. पर्यटक ने वीडियो जारी कर राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मियों की सराहना की.
 

Edited bySandhya YadavReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 03, 2026, 12:48 PM|Updated: Jul 03, 2026, 12:48 PM
क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह
Image Credit: होमगार्ड फैज़ल खान ने ईमानदारी की मिसाल पेश की.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में तैनात होमगार्ड फैज़ल खान ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से एक मिसाल पेश की है. ओडिशा से घूमने आए पर्यटक नित्यानंद साहू का भ्रमण के दौरान बैग आमेर महल परिसर में छूट गया था. बैग में ₹1,06,000 नकद, अन्य कीमती सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे.

शीश महल के पास मिला बैग

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ड्यूटी पॉइंट पर तैनात होमगार्ड फैज़ल खान (बेल्ट नंबर 1041) को शीश महल के पास लावारिस हालत में यह बैग दिखाई दिया. बैग में बड़ी रकम और अन्य कीमती सामान होने के बावजूद उन्होंने पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी. इसके बाद पर्यटक की तलाश शुरू की गई और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए बैग उसके वास्तविक मालिक तक सुरक्षित पहुंचाया गया.

पर्यटक ने छोड़ दी थी बैग मिलने की उम्मीद

पर्यटक नित्यानंद साहू ने बताया कि उन्होंने बैग वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी. लेकिन जब उन्हें सूचना मिली कि उनका बैग और उसमें रखा पूरा कैश, कीमती सामान तथा जरूरी दस्तावेज सुरक्षित हैं, तो उनके चेहरे पर खुशी लौट आई.

बैग वापस मिलने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर होमगार्ड फैज़ल खान का आभार व्यक्त किया और उनकी ईमानदारी की खुलकर सराहना की.

'अतिथि देवो भव:' की भावना को किया साकार

इस पूरे घटनाक्रम में फैज़ल खान ने 'अतिथि देवो भव:' की भावना को व्यवहार में उतारते हुए पर्यटक का विश्वास कायम रखा. उनकी ईमानदारी ने न केवल अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया, बल्कि राजस्थान की सकारात्मक छवि को भी मजबूत किया.

राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना

पर्यटक नित्यानंद साहू ने कहा कि आमेर महल जैसे पर्यटन स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ के बीच नोटों से भरा बैग वापस मिलना यह साबित करता है कि राजस्थान के पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए सुरक्षित हैं. उन्होंने राजस्थान सरकार और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों की ईमानदारी को सलाम करते हुए कहा कि यहां आने वाले पर्यटक सम्मान और सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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