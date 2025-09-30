कांग्रेस ने देशभर में चलाया "वोट रक्षक अभियान", इन सीटों पर विशेष फोकस

Rajasthan Politics: लोकसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी का आरोप लगाकर अब कांग्रेस पूरे देशभर में बड़ा अभियान चला रही है. राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ ‘वोट रक्षक अभियान’ खासकर उन सीटों पर फोकस कर रहा है, जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त बेहद कम अंतर से चुनाव हारी थी.

राजस्थान से लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता अब घर-घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं. वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देशभर में प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर ‘वोट रक्षक अभियान’ शुरू किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान के जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट, मध्यप्रदेश के मुरैना सीट, छत्तीसगढ़ के कांकेर सीट और उत्तर प्रदेश के बांसगांव सीट इन सभी सीटों पर कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से हारी थी.

जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस 1615 वोट से हारी थी. अलवर सीट पर 48,282 वोट से, कांकेर सीट पर 1,884 वोट से, मुरैना सीट पर 52,530 वोट और बांसगांव सीट पर 3,150 वोट से कांग्रेस चुनाव हारी थी.

जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने बताया कि वे 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा में 80 हजार वोटों के अंतर से पीछे रहे. वोट रक्षक अभियान के तहत झोटवाड़ा की सभी 384 बूथों पर जांच चल रही है. अभियान की शुरुआत से पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट से जुड़ी बारीकियों की ट्रेनिंग दी गई.

डुप्लीकेट वोटर, बल्क वोटर, फर्जी एड्रेस जैसी खामियों को पहचानने का काम हो रहा है. हर 10 बूथ पर एक प्रभारी नियुक्त, जिसे ‘वोट रक्षक’ कहा गया है. ये वोट रक्षक, बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के साथ मिलकर वोटर लिस्ट की छानबीन कर रहे हैं.

कांग्रेस का दावा

कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को जागरूक कर रहे हैं. जयपुर ग्रामीण में वोट रिसर्च जारी है, कई जगह खामियां मिली हैं. पहले वोटर लिस्ट का एनालिसिस कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इसके बाद घर-घर जाकर कार्यकर्ता यह रिसर्च आगे बढ़ाएंगे.

यानी कांग्रेस अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोपों को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना रही है. सवाल ये है कि क्या ‘वोट रक्षक अभियान’ के जरिए कांग्रेस 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता का भरोसा फिर से जीत पाएगी या ये मुहिम सिर्फ राजनीतिक संदेश तक ही सीमित रह जाएगी.