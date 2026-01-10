Zee Rajasthan
जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नवनियुक्त कांस्टेबलों को बांटे नियुक्ति पत्र, CM भजनलाल शर्मा समेत कई नेता मौजूद

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित पुलिस अकादमी परिसर में नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. इस अहम कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद धनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद हैं.
 

Published: Jan 10, 2026, 04:00 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 04:00 PM IST

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के गृह मंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करना नवनियुक्त कांस्टेबलों के लिए जीवन भर यादगार क्षण रहेगा. उन्होंने कहा कि यह दिन उनके सेवा जीवन की एक मजबूत शुरुआत है और उन्हें पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं. इन नए कानूनों के माध्यम से प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिलना संभव हो पाया है.

साथ ही, ये कानून देश के सामने आ रही नई और आधुनिक चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध एक बड़ी और गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की गई है, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है.

इसी राष्ट्रीय सोच और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश में भी राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना की जाएगी. इससे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिलेगी.

खबर अपडेट हो रही है….

