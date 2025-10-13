Zee Rajasthan
दिवाली से पहले 9,300 करोड़ की सौगात, अमित शाह ने CM भजनलाल की थपथपाई पीठ! अशोक गहलोत को...

Rajasthan News: दीपावली से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की जनता के लिए शिलान्यास और लोकार्पणों की झड़ी लगा दी. 300 से ज्यादा परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 13, 2025, 06:45 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 06:45 PM IST

Rajasthan News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रदेश को 9,300 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता पर CM भजनलाल की तारीफ की और पूर्व CM अशोक गहलोत पर हमला भी बोले.

दीपावली से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की जनता के लिए शिलान्यास और लोकार्पणों की झड़ी लगा दी. 300 से ज्यादा परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया. इस मौके पर अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता पर CM भजनलाल शर्मा की तारीफों के पुल बांधे दिए.

अमित शाह ने कहा- राजसथान सरकार के प्रयासों से तीन लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतर चुके हैं. चार लाख करोड़ के प्रस्तावों की आज आधारशिला रखी गई है. राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. निवेश प्रस्तावों की सफलता में राजस्थान का औसत बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है.

इस दौरान CM भजनलाल शर्मा और गृह मंत्री ने 40 लाख विद्यार्थियों के खाते में यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, तो दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ रुपये की राशि का हंस्तातंरित की. 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की.

साथ ही अमित शाह ने प्रदेश के दूरदर्शी विकास की संकल्पना को समर्पित ‘विकसित राजस्थान-2047 कार्ययोजना’ का विमोचन भी किया. अमित शाह ने अशोक गहलोत के निवेश प्रस्तावों पर बोले गये हमलों का आज करारा जवाब दिया.

गृह मंत्री अमित शाह बोले- जब मैं राइजिंग राजस्थान के समय में यहां आया था तब गहलोत साहब का स्टेटमेंट पढ़ा कि 35 लाख करोड़ के MOU कर लिए, लेकिन जमीन पर कितने उतरेंगे. उस वक्त तो हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं गहलोत साहब को कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह कांग्रेस की सरकार नहीं है. हम जो कहते हैं, वह करते हैं.

अमित शाह ने राजस्थान के किसानों से दलहन के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की. गृह मंत्री बोले कि दलहन के उत्पादन की समर्थन मूल्य पर खरीद हम करेंगे. किसान बेझिझक दालों का उत्पादन करें और देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें.

गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की ओर से जीएसटी में की गई कटौती का जिक्र करते हुए कहा कि PM मोदी ने दीपावली के शुभ होने की व्यवस्था की है. उन्होंने लोगों से स्वेदशी वस्तुओं को ही खरीदने की अपील की. 140 करोड़ लोग स्वेदशी उत्पाद खरीदने का संकल्प ले लें, तो भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में नंबर एक बन जाएगा.

जाहिर है अमित शाह का इस दौरे में विकसित राजस्थान से लेकर विकसित भारत की संकल्पना का साफ-साफ संदेश था. साथ ही भजनलाल सरकार की उपलब्धियों का तारीफ इससे ये साफ है कि केंद्र सरकार भजनलाल सरकार के कामकाज से संतुष्ट है और मोदी-शाह के मार्गदर्शन में राजस्थान की सरकार जनता से किए गए वादों पर पूरी तरह खरी उतर रही है.

