राजस्थान को दिवाली का तोहफा देने आज जयपुर आ रहे अमित शाह, जानें बंपर पैकेज में आपके लिए क्या-क्या है गिफ्ट?

Amit Shah in Jaipur: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. साथ ही, 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग और 9300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके अतिरिक्त, यूनिफॉर्म और दूध सब्सिडी के लिए राशि भी वितरित की जाएगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 13, 2025, 07:22 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 07:22 AM IST

राजस्थान को दिवाली का तोहफा देने आज जयपुर आ रहे अमित शाह, जानें बंपर पैकेज में आपके लिए क्या-क्या है गिफ्ट?

Rajasthan News: जयपुर में आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रित होगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे. प्रदर्शनी के माध्यम से कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त 4 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे. इसके अलावा, लगभग 9,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा. यह कदम राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण होगा. साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपये और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण भी किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा.

महिला सुरक्षा और बिजली योजना का शुभारंभ
इस अवसर पर 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ होगा, जो आमजन को राहत प्रदान करेगा. इसके साथ ही, महिला सुरक्षा और फर्स्ट स्टेप लॉ एंड ऑर्डर (एफएसएल) के लिए नई पेट्रोलिंग स्कूटी और मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी किया जाएगा. ये कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया है. कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग और अधिकारी भाग लेंगे, जो राजस्थान के विकास और सुशासन के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा. जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की गई मजबूत. BSF के विशेष विमान से सुबह 11:40 बजे जयपुर पहुंचेंगे शाह. एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ ने संभाला हुआ है मोर्चा. वहीं बाहरी हिस्से में राजस्थान पुलिस संभालेगी सुरक्षा व्यवस्था. केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के दौरान आसपास की बिल्डिंगों पर भी तैनात रहेगी पुलिस. वहीं सुरक्षा दस्ते में सीआरपीएफ के जवान भी रहेंगे मौजूद. ASL मीटिंग में सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और रूट किए गए थे निर्धारित.

