Rajasthan: 3 महीने में दूसरी बार राजस्थान आएंगे अमित शाह, जानिए मिनट टू मिनट का कार्यक्रम

Jaipur News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं. शाह कल जोधपुर में रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद शनिवार को जोधपुर और फिर जयपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. शनिवार को जयपुर में दस हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरण करने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन महीने में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं. इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मदन राठौड़ ने कहा कि अमित शाह का दौरा पूरी तरह सरकारी है, इस दौरान संगठनात्मक किसी तरह की कोई बैठक नहीं होगी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार और शनिवार दो दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं. अमित शाह शुक्रवार रात दिल्ली से रवाना होकर जोधपुर अधिकारी मैस बीएसएफ कैम्प पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे. अगले दिन 10 जनवरी को जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित कन्वेंशन और एक्सपो का उद्धाटन करेंगे. इसके बाद शाह दोपहर का भोजन बीएसएफ कैम्प अधिकारी मैस में ही करेंगे। इसके बाद शाह जोधपुर से रवाना होकर जयपुर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अमित शाह जयपुर में पुलिस अकादमी में 10 हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इससे उनके सरकारी सेवा में औपचारिक रूप से प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा. यह पल नवनियुक्त जवानों और उनके परिवारों के लिए गर्व और उत्साह का विषय होगा. अमित शाह का यह दौरा केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं माना जा रहा है. इसे पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम सहित राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे. इसके अलावा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी समारोह में शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इस अवसर पर शाह प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पुलिस सुधार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी अपने विचार रख सकते हैं.

शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

अमित शाह शुक्रवार 9 जनवरी को रात 9:10 बजे पर बीएसएफ के विमान से दिल्ली से रवाना होंगे.

रात 8:25 पर जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पहुंचेंगे.

8:30 पर जोधपुर एयरपोर्ट स्टेशन से सड़क मार्ग होते हुए 8:40 पर अधिकारी मैस बीएसएफ कैम्पस पहुंचेंगे.

गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ कैम्पस जोधपुर में रात्रि विश्राम करेंगे.

इसके बाद शनिवार 10 जनवरी को सुबह 11:10 पर आधिकारिक मैस बीएसएफ कैम्पस से सड़क मार्ग होते हुए 11:25 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड सूर्य नगर जोधपुर पहुंचेंगे.

11:30 से लेकर 1 बजे तक कन्वेंशन एंड एक्सपो में रहेंगे.

इसके बाद 1 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड सूर्य नगर जोधपुर से सड़क मार्ग 1:15 पर अधिकारी में बीएसएफ कैंपस पहुंचेंगे.

दोपहर 1:15 से लेकर दोपहर 2:00 तक यहीं पर भोजन करेंगे.

इसके बाद दोपहर 2:05 बजे बीएसएफ केंपस जोधपुर से 2:15 बजे जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पहुंचेंगे.

दोपहर 2:20 बजे जोधपुर एयर फोर्स से बीएसएफ की विमान से रवाना होकर 3:10 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

3:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी 3:30 बजे पहुंचेंगे.

अमित शाह 3:30 से लेकर 4:30 तक एक घंटा राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में रहेंगे.

शाम 4:30 पर राजस्थान पुलिस तक आदमी से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हो कर शाम 4:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

4:45 पर जयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रवाना होकर एचसीएम रिपा ओटीएस कैंपस पहुंचेंगे.

यहां पर 4:55 से लेकर 6:25 तक रुकने का कार्यक्रम है.

6:30 से लेकर 7:30 तक अमित शाह वीसी के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक लेंगे.

शाम 7:35 पर अमित शाह OTS से रवाना होकर 7:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

7:50 पर बीएसएफ की विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

तीन महीने में दूसरा दौरा

दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर आए थे. उस दौरान उन्होंने जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था. तीन महीने के भीतर उनका यह दूसरा राजस्थान दौरा राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

वहीं, साल 2025 में यह शाह का चौथा राजस्थान दौरा था. इससे पहले शाह ने 21 सितंबर को जोधपुर में रामराज नगर चोखा में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था. 17 जुलाई को जयपुर में सहकार सम्मेलन और 6 अप्रैल को शाह ने कोटपूतली के पावटा में आमसभा को भी संबोधित किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-