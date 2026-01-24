जयपुर में काल बनी थार! AMITY यूनिवर्सिटी के छात्र ने दो लोगों को रौंदा

Jaipur Thar Accident: राजधानी जयपुर में एक बार फिर थार काल बनी है. हादसे में थार चालक ने 2 लोगों को रौंद दिया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि घायल युवती को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है.
Jaipur Thar Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर थार काल बनी है. हादसे में थार चालक ने 2 लोगों को रौंद दिया. ओवर स्पीड थार गाड़ी ने पहले एक युवती को टक्कर मारी फिर बाइक सवार युवक को कुचल दिया.
हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि घायल युवती को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है. टक्कर के बाद बाइक सवार युवक थार गाड़ी के नीचे फंस गया था. इस हादसे में खूनी थार ने पांच बहनों के इकलौते भाई की जान ले ली, जबकि एक युवती के पैर में फ्रैक्चर आया है.
थार गाड़ी को एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर का स्टूडेंट चला रहा था. आसपास मौजूद लोगों ने मशक्कत कर युवक को बाहर निकाला. पुलिस ने मौके से थार को जब्त कर लिया और कार चला रहे युवक और उसके साथी को डिटेन कर लिया गया है.
हादसे में 27 साल के फ़ैजान की मौत हुई है, जो पांच बहनों में इकलौता भाई था और ऑनलाइन सामान की डिलीवरी का काम करता था. ये हादसा जालूपुरा थाना क्षेत्र के जयंती मार्केट चौराहे के पास शनिवार दोपहर हुआ, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है. पूरे मामले में पुलिस ने थार गाड़ी चलाने वाले एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर के छात्र मनीष और उसके साथी को डिटेन कर लिया है.
