Jaipur: जयपुर में आंवला किसानों का भव्य महाकुंभ, 700+ किसान-व्यापारी एक मंच पर

Jaipur News: जयपुर जिले में आंवला अब सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का नया ब्रांड बनने जा रहा है. दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित जिला स्तरीय आंवला क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में खेती से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की पूरी रणनीति पर मंथन हुआ.



सम्मेलन में जयपुर व आसपास के जिलों से 700 से ज्यादा किसान, एफपीओ प्रतिनिधि, व्यापारी और कृषि उद्यमी शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन पंच गौरव योजना के तहत ‘एक जिला-एक उपज’ मॉडल में आंवला को बढ़ावा देने के लिए किया गया. जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी और कृषि आयुक्त शुभम चौधरी ने किसानों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आंवला की खेती को अब केवल कच्चे फल तक सीमित न रखकर मूल्य संवर्धन से जोड़ना जरूरी है.

प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से किसानों को कई गुना अधिक लाभ मिल सकता है. प्रदर्शनी में आंवले से बने मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूर्ण और औषधीय उत्पादों के साथ-साथ आधुनिक पैकेजिंग और स्टोरेज तकनीकों को भी प्रदर्शित किया गया. उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर किसान अपने उत्पादों को प्रोसेस कर बाजार में उतारते हैं तो उन्हें कच्चे आंवले के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक कीमत मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक खेती, कीट-रोग प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों की जानकारी दी. किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि आंवला पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण देश-विदेश में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट्स और खरीदारों से सीधे जोड़ने का मंच मिला. इससे बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा.



अधिकारियों ने कहा कि जयपुर जिले में आंवला उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में इसे एक मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि कृषि आधारित उद्यमिता को भी नई दिशा मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!