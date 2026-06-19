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जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव

Amrit Bharat Express: 21 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर आएंगे और जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. यह नई ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित करेगी. ट्रेन मार्ग में 25 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. इसके साथ ही खातीपुरा में 205 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स में इस ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 19, 2026, 07:41 AM|Updated: Jun 19, 2026, 07:41 AM
जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव
Image Credit: Jaipur to Darbhanga Train

Jaipur to Darbhanga Train: भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और नई कनेक्टिविटी देने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है. इसी कड़ी में 21 जून को जयपुर से दरभंगा के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत होने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे के दौरान इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. नई ट्रेन के संचालन से राजस्थान और बिहार के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.


25 प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

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जयपुर से दरभंगा के बीच चलने वाली यह अमृत भारत एक्सप्रेस कई महत्वपूर्ण शहरों और रेलवे स्टेशनों को जोड़ते हुए चलेगी. ट्रेन दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनियां, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड और कमतौल सहित कुल 25 स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.


पर्यटन और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलेगा बढ़ावा

जयपुर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक किलों और पर्यटन स्थलों के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. वहीं दरभंगा मिथिला संस्कृति, शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख केंद्र माना जाता है. नई रेल सेवा दोनों क्षेत्रों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगी. साथ ही व्यापार, रोजगार और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.


खातीपुरा बनेगा आधुनिक मेंटेनेंस सेंटर

इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस का प्राथमिक मेंटेनेंस जयपुर के खातीपुरा स्थित अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा. करीब 205 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस हाईटेक कॉम्प्लेक्स में वंदे भारत, डेमू, एलएचबी रेक और अन्य आधुनिक ट्रेनों का रखरखाव किया जा सकेगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कॉम्प्लेक्स उत्तर-पश्चिम रेलवे के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी केंद्र साबित होगा.


बीकानेर-अहमदाबाद ट्रेन को भी मिलेगी हरी झंडी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने जयपुर दौरे के दौरान केवल अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ ही नहीं करेंगे, बल्कि बीकानेर और अहमदाबाद के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इससे राजस्थान के विभिन्न हिस्सों की रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी. रेलवे के इस कदम को यात्रियों की सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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