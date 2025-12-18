मोबाइल छीनने वाले अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़, 22 लाख के महंगे मोबाइल जब्त

Jaipur News: जयपुर शहर पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का खुलासा किया है. झारखंड में ट्रेनिंग लेकर जयपुर में मोबाइल लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है.
Trending Photos
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का खुलासा किया है. झारखंड में ट्रेनिंग लेकर जयपुर में मोबाइल लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है. जयपुर की CST टीम की कार्रवाई में तीन बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.
पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 22 लाख रुपए कीमत के 31 लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जयपुर कमिश्नरेट की CST, DST और बजाज नगर थाना पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में झारखंड की मोबाइल लूट गैंग को दबोचा है. पकड़े गए आरोपियों में सूरज महतो, शेख सोबराती और एक नाबालिग है.
तीनों आरोपी झारखंड के साहिबपुर गांव के रहने वाले हैं और जयपुर में लगातार मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. आरोपी गांधी नगर स्टेशन इलाके में रेलवे के एक बड़े अधिकारी के आईफोन मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की लगातार तकनीकी और मैदानी जांच के बाद आखिरकार गैंग पुलिस के शिकंजे में आ गई.
यह भी पढ़ें-
बच्चों से मोबाइल लूट करवाते थे सरगना
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गैंग पहले झारखंड में अपने सदस्यों को बाकायदा ट्रेनिंग देती थी. इसके बाद नाबालिग बच्चों को गैंग में शामिल कर मोबाइल लूट की वारदातें करवाई जाती थी. गैंग 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों से मोबाइल लूट करवाती थी, ताकि पुलिस से बचा जा सके.
लूटे जाने वाले मोबाइल फोन भी एक तय “रेट कार्ड” के हिसाब से चुने जाते थे. पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना गोपाल सिंह है. यह गैंग झारखंड से लूटे गए मोबाइल फोन की सप्लाई बांग्लादेश तक करती है. आरोपियों ने पूछताछ में देश के करीब 10 राज्यों में अनगिनत मोबाइल लूट की वारदातें करना कबूल किया है.
महंगे मोबाइल पर ही नजर
स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरोह की नजर ज्यादातर महंगे मोबाइल पर रहती है. आरोपियों से 22 लाख रुपए कीमत के 31 मोबाइल जब्त किए गए हैं. इनमें 7 आईफोन तथा 24 विभिन्न कम्पनियों के एंड्रॉयड फोन शामिल हैं. आरोपी रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी सहित भीड़भाड़ वाले इलाके में जरा सा लापरवाह देखकर मोबाइल पार कर ले जाते हैं.
इस कार्रवाई को जयपुर पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों और सरगना गोपाल सिंह की तलाश में जुटी हुई है. जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ मोबाइल लूट की बड़ी गैंग का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि नाबालिगों को अपराध की दुनिया में धकेलने वाले गिरोह पर भी बड़ा प्रहार हुआ है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!