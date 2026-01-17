Zee Rajasthan
मिड-डे मील घोटाले में कई IAS अफसरों पर गिर सकती है गाज! ACB जांच में बड़ा खुलासा

Jaipur News: जयपुर-मिड डे मील योजना में क्या उच्च अफसर भी जांच के दायरे में आएंगे. कॉनफैड के अलावा जांच का दायरा बढ़ेगा. कई अफसरों की एसीबी जांच की फाइल कार्मिक विभाग में चल रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 17, 2026, 05:15 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 05:15 PM IST

मिड-डे मील घोटाले में कई IAS अफसरों पर गिर सकती है गाज! ACB जांच में बड़ा खुलासा

Jaipur News: जयपुर-मिड डे मील योजना में क्या उच्च अफसर भी जांच के दायरे में आएंगे. कॉनफैड के अलावा जांच का दायरा बढ़ेगा. कई अफसरों की एसीबी जांच की फाइल कार्मिक विभाग में चल रही है. यदि 17 ए की परमिशन मिली तो कई अफसरों के खिलाफ भी जांच हो सकती है.

उच्च अफसरों की मिलीभगत बिना घोटाला संभव

मिड डे मील घोटाले में क्या जांच का दायरा उच्च अफसरों तक पहुंचेगा. ये सवाल इसलिए क्योंकि मिड डे मील योजना में कई अफसरों की ACB से जांच की मंजूरी के लिए फाइल डीओपी गई हुई है. सूत्रों की मानें तो कई तत्कालीन उच्च अफसरों की 17 ए की फाइल डीओपी में है.

यदि सरकार ने जांच की परमिशन दी, तो आने वाले दिनों में तत्कालीन उच्च अफसर भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो सहकारिता, शिक्षा विभाग और मिड डे मील के उच्च अफसरों की भूमिका की जांच होगी. सवाल ये है कि क्या बिना उच्च अफसरों की मिलीभगत के 2000 करोड़ का घोटाला संभव है. बताया जा रहा है कि तीन अफसरों की 17 ए की परमिशन की फाइल डीओपी गई हुई है.

क्या है मामला

कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालय बंद रहने की अवधि में राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कॉनफैड के माध्यम से दाल, तेल, मसाले से युक्त कॉम्बो पैक की आपूर्ति कराई गई थी. सामग्री को FSSAI और एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए राज्य के विद्यालयों तक डोर-स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा किया गया था.

एसीबी की रिपोर्ट दर्ज के मुताबिक, योजना से जुड़े अधिकारियों और कॉनफैड के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर षड्यंत्र पूर्वक नियमों में बदलाव किए. पात्र और योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए टेंडर आवंटित किए गए. इन फर्मों द्वारा आगे अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से सबलेट कर दिया गया, जिनके माध्यम से फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया.

एसीबी की जांच में यह भी पाया गया कि कई मामलों में वास्तविक रूप से माल की खरीद एवं आपूर्ति किए बिना ही अधिक दरों के फर्जी बिल दिए गए. उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान प्राप्त कर लिया गया. सुपरवाइजर और गोदाम कीपर का नाम रिपोर्ट में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है.

बिल पास करवाने का ये क्रम

कॉनफैड से संबंधित स्कूल, पोषाहार प्रभारी, मॉनिटरिंग कमेटी, ब्लॉक स्तर पर, जिला शिक्षा अधिकारी, कोषाधिकारी और जिला कलेक्टर के मुहर लगने के बाद बिल पास होता है.

कौन कौन से अफसर शामिल

आखिरी में हर जिले के कलेक्टर पेमेंट पर मुहर लगाते हैं, तब मिड डे मील का भुगतान होता है. 7 स्तर पर बिल पास करने का पूरा क्रम ऑनलाइन होता है. ऐसे में पूरा लीकेज कहां हुआ, किस स्तर पर हुआ और कौन-कौन से अफसर इसमें शामिल थे. ये सब एसीबी की जांच के दायरे में हैं.

