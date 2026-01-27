विधानसभा के सामने बेकाबू थार ने 4 गाड़ियों को रौंदा, वीडियो वायरल

Jaipur News: जयपुर में थार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. देर रात जयपुर में विधानसभा के सामने एक तेज रफ्तार थार ने चार वाहनों को एक साथ टक्कर मार दी. इससे सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के चोट नहीं आई है. बताया जा रहा है कि थार चालक मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था.

हादसे के वक्त कुछ गाड़ियां विधानसभा के सामने खड़ी थी, जबकि कुछ चल रही थी. सफेद रंग की थार राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से आ रही थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना मिलने पर ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और थार को जब्त कर लिया.

वहीं पुलिस ने इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को रास्ते से हटवाया. थार में 2 लोग सवार थे, जिनमें एक युवक और एक महिला शामिल थी. जांच में सामने आया गाड़ी चला रहा युवक भरत अजमेर का रहने वाला है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. जिस गाड़ी को वह चला रहा था वह उसके परिवार की ही है.

फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जयपुर में पिछले एक महीने में थार गाड़ी से जुड़े चार हादसे सामने आ चुके हैं, जिससे शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

