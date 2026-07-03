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हैदराबाद में साइड इफेक्ट्स के बाद राजस्थान में एनेस्थीसिया इंजेक्शन के इस बैच पर तत्काल रोक, सरकार ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Drug Alert: हैदराबाद के दो अस्पतालों में Bupicain-HEAVY (Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection USP) के एक विशेष बैच के इस्तेमाल के बाद कई मरीजों में गंभीर साइड इफेक्ट्स सामने आने पर राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने एहतियातन बैच नंबर BKBPO2601 की बिक्री, उपयोग और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 03, 2026, 06:11 PM|Updated: Jul 03, 2026, 06:11 PM
हैदराबाद में साइड इफेक्ट्स के बाद राजस्थान में एनेस्थीसिया इंजेक्शन के इस बैच पर तत्काल रोक, सरकार ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Drug AlertSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Drug Alert: हैदराबाद के दो अस्पतालों में एनेस्थीसिया (बेहोशी) के इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद कई मरीजों में गंभीर साइड इफेक्ट्स सामने आने के बाद राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने एहतियातन इस इंजेक्शन के एक विशेष बैच के उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है.

Bupicain-HEAVY के इस बैच की बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक

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औषधि नियंत्रक राजस्थान ने आदेश में थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड द्वारा निर्मित Bupicain-HEAVY (Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection USP) के बैच नंबर BKBPO2601 की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने, बाजार से रिकॉल करने और जांच के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल, जुबली हिल्स में इस इंजेक्शन का उपयोग किए जाने के बाद 16 मरीजों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिले. मरीजों को मतली, उल्टी, तेज सिरदर्द जैसी शिकायतें हुईं, जबकि कुछ मरीजों को दौरे भी पड़े. इनमें से दो मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट और आईसीयू में भर्ती करना पड़ा. हालांकि बाद में 14 मरीजों की हालत स्थिर बताई गई, जबकि दो मरीजों का उपचार जारी है.

दवा बाजार से रिकॉल करने और नमूने जांच के निर्देश

कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में भी इसी बैच के इंजेक्शन के उपयोग के बाद 8 मरीजों में साइड इफेक्ट देखे गए. राहत की बात यह है कि सभी आठ मरीज फिलहाल चिकित्सकीय रूप से स्थिर हैं. राजस्थान औषधि नियंत्रक ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित बैच की दवा की बिक्री तत्काल बंद कराई जाए, उपलब्ध स्टॉक जब्त कर जांच के लिए नमूने लिए जाएं और बाजार से दवा को रिकॉल कराया जाए.

राजस्थान की 11 दवा फर्मों को सप्लाई हुआ था यह बैच

कार्रवाई की रिपोर्ट भी तत्काल मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग की सूची के अनुसार, यह बैच राजस्थान की 11 दवा फर्मों को सप्लाई किया गया था. इनमें हनुमानगढ़, भरतपुर, श्रीगंगानगर, गंगापुर सिटी, कोटा, टोंक, धौलपुर और जयपुर की फर्में शामिल हैं. संबंधित जिलों के औषधि अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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