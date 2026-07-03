/हैदराबाद में साइड इफेक्ट्स के बाद राजस्थान में एनेस्थीसिया इंजेक्शन के इस बैच पर तत्काल रोक, सरकार ने जारी किया अलर्ट

राज्य चुनें
Rajasthan Drug Alert: हैदराबाद के दो अस्पतालों में एनेस्थीसिया (बेहोशी) के इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद कई मरीजों में गंभीर साइड इफेक्ट्स सामने आने के बाद राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने एहतियातन इस इंजेक्शन के एक विशेष बैच के उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है.
Bupicain-HEAVY के इस बैच की बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक
औषधि नियंत्रक राजस्थान ने आदेश में थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड द्वारा निर्मित Bupicain-HEAVY (Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection USP) के बैच नंबर BKBPO2601 की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने, बाजार से रिकॉल करने और जांच के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल, जुबली हिल्स में इस इंजेक्शन का उपयोग किए जाने के बाद 16 मरीजों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिले. मरीजों को मतली, उल्टी, तेज सिरदर्द जैसी शिकायतें हुईं, जबकि कुछ मरीजों को दौरे भी पड़े. इनमें से दो मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट और आईसीयू में भर्ती करना पड़ा. हालांकि बाद में 14 मरीजों की हालत स्थिर बताई गई, जबकि दो मरीजों का उपचार जारी है.
दवा बाजार से रिकॉल करने और नमूने जांच के निर्देश
कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में भी इसी बैच के इंजेक्शन के उपयोग के बाद 8 मरीजों में साइड इफेक्ट देखे गए. राहत की बात यह है कि सभी आठ मरीज फिलहाल चिकित्सकीय रूप से स्थिर हैं. राजस्थान औषधि नियंत्रक ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित बैच की दवा की बिक्री तत्काल बंद कराई जाए, उपलब्ध स्टॉक जब्त कर जांच के लिए नमूने लिए जाएं और बाजार से दवा को रिकॉल कराया जाए.
राजस्थान की 11 दवा फर्मों को सप्लाई हुआ था यह बैच
कार्रवाई की रिपोर्ट भी तत्काल मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग की सूची के अनुसार, यह बैच राजस्थान की 11 दवा फर्मों को सप्लाई किया गया था. इनमें हनुमानगढ़, भरतपुर, श्रीगंगानगर, गंगापुर सिटी, कोटा, टोंक, धौलपुर और जयपुर की फर्में शामिल हैं. संबंधित जिलों के औषधि अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.