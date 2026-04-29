/कोटपूतली में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका

Rajasthan Politics: कोटपूतली. राजस्थान कांग्रेस ने बुधवार को कोटपूतली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जताया.



पुतला फूंका, लगाए नारे

बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चौराहे पर एकत्र हुए. पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए और अग्रवाल के बयान की कड़ी निंदा की.

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“व्यक्तिगत टिप्पणी अस्वीकार्य” – कांग्रेस

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मतभेद तो लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्तिगत गरिमा पर हमला और आपत्तिजनक टिप्पणियां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने राधामोहन दास अग्रवाल के बयान को अशोभनीय और निंदनीय बताया.पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक जीवन में कड़ी मेहनत, सादगी और ईमानदारी के बल पर युवाओं के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है. वे राजस्थान के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. कसाना ने आरोप लगाया कि राधामोहन दास अग्रवाल का बयान न केवल व्यक्तिगत हमला है, बल्कि राजस्थान की राजनीति के गिरते स्तर को भी दर्शाता है.



माफी की मांग, संयम बरतने की अपील

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि भाजपा नेतृत्व को अपने पदाधिकारियों को संयम बरतने की सीख देनी चाहिए. उन्होंने राधामोहन दास अग्रवाल से अपने विवादित बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी की है.प्रदर्शन में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती रही.

राजनीतिक माहौल गरमा

इस घटना से कोटपूतली सहित पूरे जिले में राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गरमा गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इस मुद्दे को और तेजी से उठाएंगे और यदि भाजपा की ओर से माफी नहीं मांगी गई तो आगे भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.भाजपा की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी अब राजस्थान की सियासत में नया विवाद बनती जा रही है.

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