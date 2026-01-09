राजस्थान में पशुपालन विभाग में फिर अमानक दवाई का खेल, हो रहा मूक पशुओं की सेहत से खिलवाड़

Jaipur News: पशुपालन विभाग में एक बार फिर अमानक दवाई का मामला सामने आया है. 2 माह पहले भी इसी तरह से अमानक दवाई पाई गई थी. उस समय भी पशुपालन विभाग ने अमानक दवा सप्लाई करने वाली कम्पनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की थी. अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है. ऐसा लगता है कि पशुपालन विभाग में अधिकारी मूक पशुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. विभाग में एक के बाद एक दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं.
Jaipur News: अमानक दवाइयों के मामले में विभाग निजी कम्पनियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है. आपको बता दें कि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में 2 दवाइयां अमानक पाई गई थी. अब फिर से पशुपालन निदेशालय ने एक दवाई को अमानक मानते हुए इसकी सप्लाई रोकने के आदेश दिए हैं. अब कैल्शियक लेवुलिनेट नामक दवाई अमानक पाई गई है. यह दवाई पशुओं में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, पशुओं की हड्डियों की मजबूती के उद्देश्य से दी जाती है.
पशुपालन निदेशालय ने पिछले दिनों प्रदेशभर की पशु चिकित्सा संस्थाओं को पत्र लिखा और कहा कि इस दवाई की सप्लाई को वापस भेजा जाए. क्योंकि इस दवाई को अमानक माना गया है. मानकों को पूरा नहीं करने वाली दवाइयों को विभाग की तरफ से अमानक घोषित किया जाता है. यह दवाई मार्च 2025 में सप्लाई की गई थी, ऐसे में ज्यादातर पशु चिकित्सा संस्थाओं में यह दवाई पहले ही पशुओं के उपयोग में ली जा चुकी है.
पहले भी 5 फीसदी जुर्माना लगा छोड़ दिया था
आपको बता दें कि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में भी 2 दवाइयां अमानक पाई गई थी. उस समय मिनिल और ग्रैम्पस लैबोरेट्रीज की दवाएं अमानक पाई गई थी. पशुपालन विभाग ने तब दवाइयों की सप्लाई करने वाली निजी कम्पनियों पर खानापूर्ति की कार्रवाई की थी. तब महज 5 फीसदी जुर्माना लगाकर कम्पनियों को छोड़ दिया गया था. जबकि विभाग को ऐसी कम्पनियों पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी.
न ही देरी से जांच करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट देने की कार्रवाई की गई थी. देखना होगा कि अब जबकि एक बार फिर अमानक दवाई पाई गई है तो विभाग निजी कम्पनी और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेगा?
