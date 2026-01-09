Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में पशुपालन विभाग में फिर अमानक दवाई का खेल, हो रहा मूक पशुओं की सेहत से खिलवाड़

Jaipur News: पशुपालन विभाग में एक बार फिर अमानक दवाई का मामला सामने आया है. 2 माह पहले भी इसी तरह से अमानक दवाई पाई गई थी. उस समय भी पशुपालन विभाग ने अमानक दवा सप्लाई करने वाली कम्पनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की थी. अब एक बार फिर इसी तरह का मामला सामने आया है. ऐसा लगता है कि पशुपालन विभाग में अधिकारी मूक पशुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. विभाग में एक के बाद एक दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published: Jan 09, 2026, 06:34 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 06:34 PM IST

Trending Photos

दरा टनल से हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक तक, 2026 में राजस्थान में 3000 करोड़ से ज्यादा का मेगा विकास धमाका
8 Photos
Rajasthan government project

दरा टनल से हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक तक, 2026 में राजस्थान में 3000 करोड़ से ज्यादा का मेगा विकास धमाका

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से इन इलाकों में बरसे मेघ

क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या सरपंच बनने का मतलब सिर्फ 'सफेद कुर्ता-पजामा' और दरवाजे पर खड़ी नई 'स्कॉर्पियो' है?

राजस्थान में 7 जिलों को जोड़ने वाला 400 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों से कारोबारियों तक को फायदे ही फायदे!
7 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में 7 जिलों को जोड़ने वाला 400 KM लंबा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों से कारोबारियों तक को फायदे ही फायदे!

राजस्थान में पशुपालन विभाग में फिर अमानक दवाई का खेल, हो रहा मूक पशुओं की सेहत से खिलवाड़

Jaipur News: अमानक दवाइयों के मामले में विभाग निजी कम्पनियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है. आपको बता दें कि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में 2 दवाइयां अमानक पाई गई थी. अब फिर से पशुपालन निदेशालय ने एक दवाई को अमानक मानते हुए इसकी सप्लाई रोकने के आदेश दिए हैं. अब कैल्शियक लेवुलिनेट नामक दवाई अमानक पाई गई है. यह दवाई पशुओं में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, पशुओं की हड्डियों की मजबूती के उद्देश्य से दी जाती है.


पशुपालन निदेशालय ने पिछले दिनों प्रदेशभर की पशु चिकित्सा संस्थाओं को पत्र लिखा और कहा कि इस दवाई की सप्लाई को वापस भेजा जाए. क्योंकि इस दवाई को अमानक माना गया है. मानकों को पूरा नहीं करने वाली दवाइयों को विभाग की तरफ से अमानक घोषित किया जाता है. यह दवाई मार्च 2025 में सप्लाई की गई थी, ऐसे में ज्यादातर पशु चिकित्सा संस्थाओं में यह दवाई पहले ही पशुओं के उपयोग में ली जा चुकी है.

10 माह पहले सप्लाई की थी, अब कहा, वापस भेजें
- पशुपालन विभाग में फिर निकली अमानक औषधि!
- औषधि कैट नम्बर MN-10 कैल्शियम लेवुलिनेट को माना अमानक
- इसके बैच संख्या Jin 25-028 को पाया गया अमानक
- अब निदेशालय ने सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं से इसे वापस मंगवाया
- लिखा, इन दवाईयों को उपयोग में नहीं लेवें पशु चिकित्सा कार्मिक
- वापस जिला औषधि भंडार में जमा करवाने के निर्देश
- लेकिन रोचक यह कि ज्यादातर जिलों में उपयोग ली जा चुकी यह दवा
- क्योंकि 10 माह पहले पशु चिकित्सा संस्थाओं में सप्लाई हुई थी यह दवाई
- मार्च 2025 की सप्लाई दवा को अब वापस मंगवाना हास्यास्पद

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले भी 5 फीसदी जुर्माना लगा छोड़ दिया था
आपको बता दें कि नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में भी 2 दवाइयां अमानक पाई गई थी. उस समय मिनिल और ग्रैम्पस लैबोरेट्रीज की दवाएं अमानक पाई गई थी. पशुपालन विभाग ने तब दवाइयों की सप्लाई करने वाली निजी कम्पनियों पर खानापूर्ति की कार्रवाई की थी. तब महज 5 फीसदी जुर्माना लगाकर कम्पनियों को छोड़ दिया गया था. जबकि विभाग को ऐसी कम्पनियों पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी.

न ही देरी से जांच करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट देने की कार्रवाई की गई थी. देखना होगा कि अब जबकि एक बार फिर अमानक दवाई पाई गई है तो विभाग निजी कम्पनी और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेगा?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news