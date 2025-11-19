Rajasthan Crime News: लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया. उसे बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अपनी कस्टडी में लेगी. पूछताछ के लिए अनमोल को जल्द ही जयपुर भी लाया जाएगा. वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या तथा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गोलीबारी जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में मुख्य आरोपी है. NIA ने अनमोल पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

राजस्थान में 21 आपराधिक मामले, एक लाख का इनामी भी घोषित

राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ सबसे ज्यादा 21 मामले दर्ज हैं. इनमें जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और धमकी के केस शामिल हैं. राजस्थान पुलिस ने भी अनमोल पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है.

जोधपुर में 6 मामले (2017 से), जिसमें वह पहले गिरफ्तार भी हो चुका था.

जयपुर के सांगानेर, रामनगरिया, हरमाड़ा, बनीपार्क, जवाहर सर्किल, प्रताप नगर और अशोक नगर थानों में कारोबारी से रंगदारी मांगने और फायरिंग के 7 से अधिक मामले.

यही गैंग जयपुर में पहली बार जवाहर सर्किल स्थित एक क्लब पर खुलेआम फायरिंग कर चुका है.

जमानत के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भागा था विदेश

2017 में जोधपुर में 6 मामलों में गिरफ्तारी के बाद अनमोल को जमानत मिल गई थी. जमानत मिलते ही उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश छोड़ दिया. बड़ा भाई लॉरेंस जेल में बंद होने के बाद अनमोल ने विदेश में बैठकर गोल्डी बरार के साथ मिलकर गैंग चलाना शुरू कर दिया. डेढ़ साल पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे कनाडा भागने की फिराक में पकड़ लिया था.

अब शुरू होगी लंबी पूछताछ, राजस्थान पुलिस भी करेगी आमना-सामना

NIA की कस्टडी में आने के बाद अनमोल से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी मर्डर और सलमान खान केस में गहन पूछताछ होगी. इसके बाद राजस्थान पुलिस उसे रिमांड पर लेकर राज्य के 21 मामलों में आमना-सामना करेगी. पुलिस को उम्मीद है कि अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा और कई पुराने अंधे केस सुलझ जाएंगे.

अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी से गैंगस्टरों के हौसले पर लगाम लगने की उम्मीद है. राजस्थान समेत पूरे देश की पुलिस एजेंसियां अब उससे एक-एक राज उगलवाने में जुटी हैं.

