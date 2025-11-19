Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Anmol Bishnoi: अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन, अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर लाया गया भारत, दिल्ली से कस्टडी में लेगी NIA

Lawrence Bishnoi brother Anmol Bishnoi: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंच गया है. बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अपनी कस्टडी में लेगी. अनमोल पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग जैसे बड़े मामलों में संलिप्तता का आरोप है. NIA ने अनमोल पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 19, 2025, 11:00 AM IST | Updated: Nov 19, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

PM Kisan 21st Installment: राजस्थान के इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा, चेक कर लें कहीं आप भी तो नहीं है शामिल?
8 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan 21st Installment: राजस्थान के इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा, चेक कर लें कहीं आप भी तो नहीं है शामिल?

घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी राजस्थानी दाल पकवान डिश, खाते ही हर कोई हो जाएंगा फैन
9 Photos
Rajasthan famous Food

घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी राजस्थानी दाल पकवान डिश, खाते ही हर कोई हो जाएंगा फैन

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में माइनस में पंहुचा पारा, भीषण ठिठुरन से ठिठुर रहे लोग, मॉउंट अबू में -2 तापमान,पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
weather update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में माइनस में पंहुचा पारा, भीषण ठिठुरन से ठिठुर रहे लोग, मॉउंट अबू में -2 तापमान,पढ़ें वेदर अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: राजस्थान में आज दी जाएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, पीएम मोदी जारी करेंगे पैसा
5 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: राजस्थान में आज दी जाएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, पीएम मोदी जारी करेंगे पैसा

Anmol Bishnoi: अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन, अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर लाया गया भारत, दिल्ली से कस्टडी में लेगी NIA

Rajasthan Crime News: लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया. उसे बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अपनी कस्टडी में लेगी. पूछताछ के लिए अनमोल को जल्द ही जयपुर भी लाया जाएगा. वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या तथा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गोलीबारी जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में मुख्य आरोपी है. NIA ने अनमोल पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

राजस्थान में 21 आपराधिक मामले, एक लाख का इनामी भी घोषित

राजस्थान में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ सबसे ज्यादा 21 मामले दर्ज हैं. इनमें जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और धमकी के केस शामिल हैं. राजस्थान पुलिस ने भी अनमोल पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जोधपुर में 6 मामले (2017 से), जिसमें वह पहले गिरफ्तार भी हो चुका था.

जयपुर के सांगानेर, रामनगरिया, हरमाड़ा, बनीपार्क, जवाहर सर्किल, प्रताप नगर और अशोक नगर थानों में कारोबारी से रंगदारी मांगने और फायरिंग के 7 से अधिक मामले.

यही गैंग जयपुर में पहली बार जवाहर सर्किल स्थित एक क्लब पर खुलेआम फायरिंग कर चुका है.

जमानत के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भागा था विदेश

2017 में जोधपुर में 6 मामलों में गिरफ्तारी के बाद अनमोल को जमानत मिल गई थी. जमानत मिलते ही उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश छोड़ दिया. बड़ा भाई लॉरेंस जेल में बंद होने के बाद अनमोल ने विदेश में बैठकर गोल्डी बरार के साथ मिलकर गैंग चलाना शुरू कर दिया. डेढ़ साल पहले अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे कनाडा भागने की फिराक में पकड़ लिया था.

अब शुरू होगी लंबी पूछताछ, राजस्थान पुलिस भी करेगी आमना-सामना
NIA की कस्टडी में आने के बाद अनमोल से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी मर्डर और सलमान खान केस में गहन पूछताछ होगी. इसके बाद राजस्थान पुलिस उसे रिमांड पर लेकर राज्य के 21 मामलों में आमना-सामना करेगी. पुलिस को उम्मीद है कि अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा और कई पुराने अंधे केस सुलझ जाएंगे.

अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी से गैंगस्टरों के हौसले पर लगाम लगने की उम्मीद है. राजस्थान समेत पूरे देश की पुलिस एजेंसियां अब उससे एक-एक राज उगलवाने में जुटी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news