टेंडर के जाल में उलझी अन्नपूर्णा भंडार योजना, राशन डीलरों का टूटा भरोसा, फाइलों में कैद हुआ मिनी-मार्केट का सपना

Annapurna Bhandar Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य राशन की दुकानों को 'मिनी-मार्केट' में बदलकर गरीबों को सस्ता सामान और डीलरों को अतिरिक्त आय देना था, आज खुद ही सिस्टम की सुस्ती का शिकार हो गई है. अन्नपूर्णा भंडार योजना, जो कभी राज्य के बजट की बड़ी घोषणा थी, अब टेंडरों, बैठकों और सरकारी फाइलों के बीच दम तोड़ती नजर आ रही है. आलम यह है कि एक साल बीत जाने और दो बार टेंडर होने के बावजूद धरातल पर एक भी नया भंडार नहीं खुल सका है.

राज्य सरकार की मंशा-'मिनी-मार्केट'

राज्य सरकार की मंशा थी राशन की दुकानें बनें मिनी-मार्केट. जहां गेहूं के साथ दाल, तेल, साबुन और जरूरत की हर चीज सस्ते दाम पर मिले. लेकिन हकीकत ये है कि राजस्थान की पांच हजार राशन दुकानों पर खुलने वाले ‘अन्नपूर्णा भंडार’ अब फाइलों, टेंडरों और बैठकों में उलझकर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं. एक साल, दो टेंडर, कई बैठकों के बाद भी ना सामान आया. ना दुकानों के शटर बदले और ना ही डीलरों की किस्मत. जिन 2400 से ज्यादा राशन डीलर्स ने उम्मीद में रजिस्ट्रेशन कराया. आज वही अपनी जमा रकम वापस मांग रहे हैं. क्यों अटक गई अन्नपूर्णा भंडार योजना. किसकी गलती से गरीबों की सस्ती खरीद का सपना अधूरा रह गया और क्या दस साल पहले की नाकामी फिर दोहराई जा रही है.

राजस्थान में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती दरों पर रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के लिए घोषित अन्नपूर्णा भंडार योजना एक साल बाद भी कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है. दो बार टेंडर, सप्लायर्स से सुझाव और कई दौर की बैठकों के बावजूद प्रदेश की करीब 5 हजार राशन दुकानों पर ये अन्नपूर्णा भंडार अब तक नहीं खुल पाए हैं. सरकार ने बजट में 5 हजार उचित मूल्य दुकान को बहुउद्देश्यीय अन्नपूर्णा भंडार में बदलने की घोषणा की थी. जहां गेहूं के साथ दाल, तेल, मसाले, साबुन, टूथपेस्ट और अन्य जरूरी वस्तुएं भी मिलें. इसके लिए राशन डीलरों से 2500 रुपये लेकर रजिस्ट्रेशन भी कराया गया. लेकिन महीनों बीतने के बाद भी न तो सप्लाई शुरू हुई और न ही कोई स्पष्ट रोडमैप सामने आया.

एक साल, दो टेंडर और इंतजार

पहले टेंडर में जिन तीन फर्मों को सप्लाई का जिम्मा दिया गया, उनकी कीमतें बाजार से अधिक पाई गईं. कुछ उत्पाद खुले बाजार से 10 से 50 रुपये तक महंगे बताए गए. इसी वजह से सरकार ने दोबारा टेंडर निकाला, जिसमें छह कंपनियां उतरीं, लेकिन यहां भी कीमतों को प्रतिस्पर्धी नहीं माना गया. इसके बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने एफएमसीजी कंपनियों और एग्रीगेटर्स से सुझाव मांगे, पर उनमें भी उत्साह नहीं दिखा. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले कठिनाई आती हैं लेकिन जल्द ही राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलकर सस्ते दामों में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.

डीलरों का मोहभंग

बता दें कि राशन डीलरों का कहना है कि योजना की सुस्ती से उनका भरोसा टूट रहा है. जिन लोगों ने पंजीयन कराया था, वे अब जमा की गई राशि लौटाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही डीलरों का मानना है कि दुकान पर पहले से ही सिर्फ गेहूं का ही आवंटन हो रहा है. और तो चीनी वर्षों से नहीं आई, केरोसिन 2017 से ही बंद है और अन्य वस्तुएं तो बीते दौर की बात हो गई हैं. ऊपर से गेहूं वितरण का कमीशन भी महीनों तक अटका रहता है.

क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है?

खाद्य विभाग ने 2015 में भी 500 दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार शुरू किए थे, लेकिन महंगे दामों के कारण ग्रामीण ग्राहकों ने रुचि नहीं दिखाई और सभी भंडार बंद करने पड़ रहे हैं.अब 10 साल बाद वही प्रयोग बड़े पैमाने पर दोहराने की तैयारी है, जिससे डीलर आशंकित हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सीमित नकद क्षमता, सप्लाई की अनिश्चितता और स्टॉक रखने की दिक्कतें भी डीलरों को पीछे खींच रही हैं. उनका मानना है कि जब मूल राशन व्यवस्था ही डगमगा रही है, तब और व्यापार का जोखिम लेना आसान नहीं है.

बहरहाल,कुल मिलाकर, जिस अन्नपूर्णा योजना से राशन दुकानों की सूरत बदलने और डीलरों की आय बढ़ाने की उम्मीद थी, वह टेंडर और प्रक्रियाओं में उलझकर फिलहाल ठहर गई है. जब तक कीमतें बाजार के बराबर नहीं आतीं और सप्लाई सिस्टम भरोसेमंद नहीं बनता, अन्नपूर्णा भंडार कागजों से आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे.

