Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मधु किन्नर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: कोटपूतली जिले के नीमराना में मधु किन्नर हत्याकांड के मामले में नीमराना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में एक और इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Amit kumar yadav
Published: Sep 30, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां सूरज डलने के बाद जाना है मना?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां सूरज डलने के बाद जाना है मना?

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर है 'पहाड़ों की नगरी', क्यों है यह इतना खास?
9 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर है 'पहाड़ों की नगरी', क्यों है यह इतना खास?

मुगल साम्राज्य का वो राजा, जिसका ज्वाला मां से तोड़ा था घमंड!
6 Photos
mughal

मुगल साम्राज्य का वो राजा, जिसका ज्वाला मां से तोड़ा था घमंड!

भीड़भाड़ से दूर, नेचर के बीच एक शानदार वीकेंड... राजस्थान कि ये मनमोहक जगह जीत लेगी दिल!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

भीड़भाड़ से दूर, नेचर के बीच एक शानदार वीकेंड... राजस्थान कि ये मनमोहक जगह जीत लेगी दिल!

मधु किन्नर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Madhu Kinnar Murder Case: राजस्थान के कोटपूतली जिले में नीमराना में मधु किन्नर हत्याकांड के मामले में नीमराना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में एक और इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ समीर यूपी के ननकागढ़ी का रहने वाला है.

आरोपी मोहम्मद जावेद ने शूटर पवन गुर्जर को वारदात से पहले रेकी करवाई थी. हालांकि शूटर पवन गुर्जर अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है. पुलिस ने बताया कि 10 सितंबर को बाइक सवार बदमाश ने नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में दीपावली की बधाई लेने आई मधु किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने जांच करते हुए जरीना व सोनिया किन्नर को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल पुलिस शूटर पवन गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न संभावित इलाकों में दबिश दे रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटपूतली-बहरोड़ में ग्राम कायमपुराबास में अवैध खनन के खिलाफ 350 दिन से लगातार धरना जारी है. खननकर्ताओं द्वारा गांव में डर का माहौल बनाने और गहरी-गहरी हॉल लगाकर घरों में दरारें पैदा करने जैसी घटनाओं के विरोध में ग्रामीणों ने खनन एरिया में डटकर विरोध किया.

ग्रामीणों का कहना है कि खनन से गांव की भूमि और पर्यावरण गंभीर खतरे में है. कई पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं, खेती योग्य जमीन बंजर हो रही हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. धरने में शामिल ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की और एकजुट होकर गांव बचाओ, खनन माफिया भगाओ के नारे लगाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news