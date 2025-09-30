मधु किन्नर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

Madhu Kinnar Murder Case: राजस्थान के कोटपूतली जिले में नीमराना में मधु किन्नर हत्याकांड के मामले में नीमराना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में एक और इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ समीर यूपी के ननकागढ़ी का रहने वाला है.

आरोपी मोहम्मद जावेद ने शूटर पवन गुर्जर को वारदात से पहले रेकी करवाई थी. हालांकि शूटर पवन गुर्जर अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है. पुलिस ने बताया कि 10 सितंबर को बाइक सवार बदमाश ने नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में दीपावली की बधाई लेने आई मधु किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

पुलिस ने जांच करते हुए जरीना व सोनिया किन्नर को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल पुलिस शूटर पवन गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न संभावित इलाकों में दबिश दे रही है.

कोटपूतली-बहरोड़ में ग्राम कायमपुराबास में अवैध खनन के खिलाफ 350 दिन से लगातार धरना जारी है. खननकर्ताओं द्वारा गांव में डर का माहौल बनाने और गहरी-गहरी हॉल लगाकर घरों में दरारें पैदा करने जैसी घटनाओं के विरोध में ग्रामीणों ने खनन एरिया में डटकर विरोध किया.

ग्रामीणों का कहना है कि खनन से गांव की भूमि और पर्यावरण गंभीर खतरे में है. कई पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं, खेती योग्य जमीन बंजर हो रही हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. धरने में शामिल ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की और एकजुट होकर गांव बचाओ, खनन माफिया भगाओ के नारे लगाए.