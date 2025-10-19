Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता विधानसभा उपचुनाव: BJP उम्मीदवार ने खुद को बताया ‘बेचारा’! सूबे में सरकार होने के बावजूद क्यों आई ऐसी नौबत?

Anta Assembly by-election: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मोरपाल सुमन ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि मैं बेचारा उम्मीदवार हूं. मैं अंता की जनता सुख दुख का साथी हूं. बरसों से चुनाव लड़ने और लड़ाने का तजुर्बा है अब तक सबको साथ लेकर चलता आया हूं. जनता के लिए किये गये कामों की वजह से मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला है. बरसों से पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लिया है. सबको साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरा हूं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 19, 2025, 08:10 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 08:10 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Gold Silver Rate Today: छोटी दिवाली पर जल्दी से बनवा लो जेवर, धड़ाम से गिर गए सोने-चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
7 Photos
rajasthan gold rate today

Rajasthan Gold Silver Rate Today: छोटी दिवाली पर जल्दी से बनवा लो जेवर, धड़ाम से गिर गए सोने-चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

दिवाली से लेकर भाई दूज तक IMD ने मौसम को लेकर जारी कर दिया नया अलर्ट, जानें कहां और कब होगी बारिश!
7 Photos
rajasthan weathaer update

दिवाली से लेकर भाई दूज तक IMD ने मौसम को लेकर जारी कर दिया नया अलर्ट, जानें कहां और कब होगी बारिश!

दिवाली से पहले राजस्थान के तापमान में बदलाव, दिन शुष्क और रात में ठंड की आहट !
7 Photos
rajasthan weather

दिवाली से पहले राजस्थान के तापमान में बदलाव, दिन शुष्क और रात में ठंड की आहट !

बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता खत्म, राजस्थान की इस सरकारी योजना ने बदली लड़कियों की किस्मत!
7 Photos
Rajasthan government scheme

बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता खत्म, राजस्थान की इस सरकारी योजना ने बदली लड़कियों की किस्मत!

अंता विधानसभा उपचुनाव: BJP उम्मीदवार ने खुद को बताया ‘बेचारा’! सूबे में सरकार होने के बावजूद क्यों आई ऐसी नौबत?

Anta Assembly by-election: अंता से बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया. दीपोत्सव की वजह से नामांकन दाखिले के वक्त बीजेपी ने ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई. सांसद दुष्यंत सिंह से लेकर मंत्री जोगाराम पटेल तक ने बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन की जीत का दावा किया तो मोरपाल सुमन ने खुद को बेचारा बताकर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की.

बीजेपी उम्मीदवार ने भाया के सामने खुद को बताया बेचारा
मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि मैं बेचारा उम्मीदवार हूं. मैं अंता की जनता सुख दुख का साथी हूं. बरसों से चुनाव लड़ने और लड़ाने का तजुर्बा है अब तक सबको साथ लेकर चलता आया हूं. जनता के लिए किये गये कामों की वजह से मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला है. बरसों से पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लिया है. सबको साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरा हूं.

मोरपाल बोले कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जमकर भ्रष्टाचार किया है. उनसे जनता त्रस्त रही है. मैं जनता का सेवक बनकर चुनाव लड़ रहा हूं. मैं सीधा सादा बेचारा उम्मीदवार हूं. चुनाव जीतने पर डबल इंजन की सरकार अंता में विकास की गंगा बहायेगी. मोरपाल अपनी साधारण कार्यकर्ता की छवि और भाया के सामने कमजोर आर्थिक स्थिति पर मतदाताओं की सहानूभूति चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को बेचारा करार दिया उम्मीदवारी के एलान के वक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनाव की लड़ाई को दिये और तूफान की जंग करार दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


दुष्यंत सिंह बोले- गरीब को उम्मीदवार बनाया है, छत्तीस कौम का मिलेगा समर्थन
कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सामने मोरपाल सुमन के चुनाव को राजा और रंक की लड़ाई करार दिया जा रहा है, जिसमें एक तरफ भाया की करोड़ों रुपयों की मिल्कियत की बातें हो रही है तो दूसरी तरफ मोरपाल सुमन की गरीबी के चर्चे यही वजह है कि सांसद दुष्यंत ने प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के मुकाबले को अमीर बनाम गरीब के चुनाव से जोड़ दिया है. दुष्यंत का दावा है मोरपाल सुमन को छत्तीस कौम का साथ मिलेगा और डबल इंजन की सरकार में बीजेपी की जीत से विकास की गंगा बहेगी.

वसुंधरा राजे के करीबी हैं मोरपाल, इसलिए अंता में स्थानीय बनाम बाहरी का मुददा गरमाने से बीजेपी को स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है. उम्मीदवार चयन में दावा सबकी सहमति का किया जा रहा है,,पर मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के करीबियों में शुमार रहे हैं. वसुंधरा राजे की इस इलाके में मजबूत पकड़ और भजनलाल सरकार के विकास कार्यों की बदौलत बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने की तैयारी में जुटी है.

अगले तीन दिन पूरा देश प्रदेश दीपावली की खुशियां मनायेगा पर अंता के उम्मीदवार दीपावली की रामा श्यामा में घर घर पहुंचेंगे. जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे पर वोटर किस उम्मीदवार की दीपावली दीयों से रोशन करेंगे. इसका पता तो चुनावी नतीजों में ही सामने आ पायेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news