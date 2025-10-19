अंता विधानसभा उपचुनाव: BJP उम्मीदवार ने खुद को बताया ‘बेचारा’! सूबे में सरकार होने के बावजूद क्यों आई ऐसी नौबत?

Anta Assembly by-election: अंता से बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया. दीपोत्सव की वजह से नामांकन दाखिले के वक्त बीजेपी ने ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई. सांसद दुष्यंत सिंह से लेकर मंत्री जोगाराम पटेल तक ने बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन की जीत का दावा किया तो मोरपाल सुमन ने खुद को बेचारा बताकर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की.

बीजेपी उम्मीदवार ने भाया के सामने खुद को बताया बेचारा

मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि मैं बेचारा उम्मीदवार हूं. मैं अंता की जनता सुख दुख का साथी हूं. बरसों से चुनाव लड़ने और लड़ाने का तजुर्बा है अब तक सबको साथ लेकर चलता आया हूं. जनता के लिए किये गये कामों की वजह से मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला है. बरसों से पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लिया है. सबको साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरा हूं.

मोरपाल बोले कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जमकर भ्रष्टाचार किया है. उनसे जनता त्रस्त रही है. मैं जनता का सेवक बनकर चुनाव लड़ रहा हूं. मैं सीधा सादा बेचारा उम्मीदवार हूं. चुनाव जीतने पर डबल इंजन की सरकार अंता में विकास की गंगा बहायेगी. मोरपाल अपनी साधारण कार्यकर्ता की छवि और भाया के सामने कमजोर आर्थिक स्थिति पर मतदाताओं की सहानूभूति चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को बेचारा करार दिया उम्मीदवारी के एलान के वक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनाव की लड़ाई को दिये और तूफान की जंग करार दिया था.

दुष्यंत सिंह बोले- गरीब को उम्मीदवार बनाया है, छत्तीस कौम का मिलेगा समर्थन

कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के सामने मोरपाल सुमन के चुनाव को राजा और रंक की लड़ाई करार दिया जा रहा है, जिसमें एक तरफ भाया की करोड़ों रुपयों की मिल्कियत की बातें हो रही है तो दूसरी तरफ मोरपाल सुमन की गरीबी के चर्चे यही वजह है कि सांसद दुष्यंत ने प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के मुकाबले को अमीर बनाम गरीब के चुनाव से जोड़ दिया है. दुष्यंत का दावा है मोरपाल सुमन को छत्तीस कौम का साथ मिलेगा और डबल इंजन की सरकार में बीजेपी की जीत से विकास की गंगा बहेगी.

वसुंधरा राजे के करीबी हैं मोरपाल, इसलिए अंता में स्थानीय बनाम बाहरी का मुददा गरमाने से बीजेपी को स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है. उम्मीदवार चयन में दावा सबकी सहमति का किया जा रहा है,,पर मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के करीबियों में शुमार रहे हैं. वसुंधरा राजे की इस इलाके में मजबूत पकड़ और भजनलाल सरकार के विकास कार्यों की बदौलत बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ने की तैयारी में जुटी है.

अगले तीन दिन पूरा देश प्रदेश दीपावली की खुशियां मनायेगा पर अंता के उम्मीदवार दीपावली की रामा श्यामा में घर घर पहुंचेंगे. जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे पर वोटर किस उम्मीदवार की दीपावली दीयों से रोशन करेंगे. इसका पता तो चुनावी नतीजों में ही सामने आ पायेगा.

