Anta Assembly By election: अंता उपचुनाव के लिए CM भजनलाल और वसुंधरा राजे गुरुवार को संभालेंगे प्रचार मोर्चा

Jaipur News: अंता में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है आज बीजेपी ने कई जगहों पर जनसभायें की. पार्टी नेताओं ने घर घर जनसंपर्क कर भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को जिताने की अपील की. कल सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे के साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे.

अंता चुनाव में भाजपा पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है. पार्टी ने आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल को अपने पक्ष् में करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. मोरपाल सुमन के समर्थन में दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाल लिया है. सैकड़ो समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज के साथ कददावर नेता कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे है तो कहीं पर जीत की रणनीति पर मंथन हो रहा है. चुनावी शोर से अंता की हर गली गुंजायमान है. पार्टी कार्यकर्ता वाहन रैलियां निकाल रहे हैं तो कई जगहों पर पीले चावल बांटकर मोरपाल सुमन को जिताने की अपील हो रही है. बीजेपी चुनाव प्रचार में निर्णायक बढत लेती दिखाई दे रही है.

बीजेपी की बूथ की रणनीति बनकर तैयार

चुनाव प्रचार में अब चार दिन शेष है. अंता से लेकर मांगरोल तक और शीशवाली से लेकर पलायथा तक हर ओर भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है. बीजेपी की बूथ की रणनीति बनकर तैयार है. ग्यारह नवंबर को हर बूथ पर तैनात कार्यकर्ता मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन पर लाने के लिए कमर कस कर तैयार हो रहे हैँ अंता में विकास का मुददा गरमा रहा है इसलिए बीजेपी आम जन मानस में डबल इंजन की सरकार का नारा बुलंद कर कड़ी से कड़ी जोड़ने का आव्हान कर रही है एक ओर कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है. वहीं उसके कार्यकर्ता का टूटा हुआ मनोबल उसकी परेशानी में और इजाफा कर रहा है. जाहिर है बीजेपी अंता के मैदान में मोर्चा मारने के लिए बेताब है. वसुंधरा राजे के दौरों के बाद माहौल को अपने पक्ष् में बनाने में बीजेपी काफी हद तक सफल होती हुई दिखाई भी दे रही है.

बहरहाल अंता में चुनावी घमासान चुनाव प्रचार खत्म होने के चार दिन पहले ही चरम पर पहुंचता दिख रहा है जनता बीजेपी और काग्रेस के वादों और इरादों केा बारीकी से देख रही है. ग्यारह नवंबर को जब मतदाता वोट करने जायेंगे तो विकास का मुद्दा उनके दिल और दिमाग पर छाया रहेगा पर मतदाता इस वक्त उम्मीदवारों का भाग्य विधाता है. पता नहीं ऐन वक्त पर उसे कौन समझाने में कामयाब हो जाये. ये तो नतीजे ही बता पायेंगे पर गुरूवार को सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम राजे के रोड शो को देखते हुए कांग्रेस को नये सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी. नही तों उसकी इस चुनाव में वापसी मुश्किल हो सकती है.

