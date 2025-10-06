अंता विधानसभा सीट पर इस दिन उपचुनाव, नवंबर में ही वोटिंग-काउंटिंग

Rajasthan Politics News : निर्वाचन विभाग की तरफ से 1 अक्टूबर को ही अंता की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गयी थी जिसमें 1136 नए वोटर जुड़े है. ये उपचुनाव राजस्थान की सियासत में सरकार के और विपक्षी दलों के लिये महत्वपूर्ण रहने वाला है.

किस दिन होगा मतदान ? कब आएगा रिजल्ट ?

बारां के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर के दिन ही होगा और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी. आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

अंता विधानसभा में क्यों हो रहा उपचुनाव ?

आपको बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है. 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान कंवरलाल मीणा पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था.

कंवरलाल मीणा को कितने साल की सजा हुई ?