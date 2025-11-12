Zee Rajasthan
Anta By-Election: अंता में बीजेपी कर रही जीत के पक्के दावे!

Anta By Election:  अंता में करीब इक्याासी फीसदी मतदान हुआ, जिसके बाद अब भाजपा जीत को लेकर पक्के दावे कर रही है इसलिए बीजेपी कैंप में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं.

Published: Nov 12, 2025, 08:46 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 08:46 PM IST

Anta By-Election: अंता में बीजेपी कर रही जीत के पक्के दावे!

Anta By Election: अंता में भाजपा जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही उपचुनाव में बंपर वोटिंग को पार्टी अपने पक्ष में करार दे रही है. वसुंधरा राजे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक पार्टी मोरपाल सुमन की जीत तय मान रहे हैं.

चेहरे पर मुस्कान के साथ विक्ट्री सिंबल बनाते भाजपा के दिग्गज, बंपर वोटिंग के बाद बीजेपी अपनी जीत तय मान कर चल रही है इसलिए बीजेपी कैंप में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं. तमाम नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक सबको यकीन है कि मोरपाल सुमन बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा हैं. पार्टी नेताओं को मतगणना तो सिर्फ औपचारिकता लग रही है, वसुंधरा राजे समेत तमाम दिग्गज अंता की जनता को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं.

अंता में करीब इक्याासी फीसदी मतदान हुआ. पिछली बार की तरह मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना नया विधायक चुनने में खासी दिलचस्पी दिखाई. युवा महिलाओं के साथ किसानों की भागीदारी मतदान केंद्रों के बाहर खूब नजर आई. बीजेपी को यकीन है कि युवा और महिलाओं का अधिकांश वोट उसके खाते में गया है.

माली मतदाताओं का भाजपा के प्रति जुड़ाव और मोरपाल सुमन के इस वर्ग से होने का फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है. साथ ही धाकड़, ब्राह्रम्ण और मूल ओबीसी मतदाताओं का परंपरागत वोट भाजपा को मिलने के दावे किए जा रहे हैं.

दलित मतदाताओं में भाजपा की सेंध की भी खबरें हैं, जिसने बीजेपी को मतगणना से पहले ही उत्साह से भर दिया है. मीणा मतदाताओं का निर्दलीय के पक्ष में लामबंद होना, मुस्लिम और दलित मतदाताओं के कुछ वोट कांग्रेस से खिसकने की संभावना ने बीजेपी के चेहरे पर मतगणना से पहले ही मुस्कान ला दी है.

बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज जनता के बीच लोगों का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए. कहीं पर जनता के बीच बैठकर केले खाये तो कहीं मुंगफली लुत्फ उठाया. जाहिर है कि कांग्रेसी खेमे में मतदान के बाद मची खलबली बीजेपी को जीत का अहसास कराने लगी है.

बहरहाल बीजेपी ने जिस एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़कर कांग्रेस की कमजोर कड़ियों पर प्रहार किया. उससे कांग्रेस आखिर तक उबर नहीं पाई उसे एक के बाद एक लगातार झटके लगते गए. प्रमोद जैन भाया की छवि ने भी कांग्रेस को इस उपचुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया तो निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस की बची-कुची उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी हैं. साफ है बीजेपी चुनावी नतीजे जानने के लिए उत्साहित है. कार्यकर्ता मतगणना की ट्रेनिंग की तैयारी में जुटे है और कांग्रेस में फिलहाल सन्नाटा पसरा है. शायद चौदह तारीख को होने वाली मतगणना से पहले ही कांग्रेस ने हार कबूल कर ली है?

