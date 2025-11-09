अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, अशोक गहलोत और बीजेपी नेताओं का मेगा रोड शो

Anta By-Election 2025: अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज पूरी ताकत अंता में दिखाई जाएगी. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए गए अंदरुनी खींचतान के आरोप को गलत साबित करने में बीजेपी अंता में कामयाब रही.
Anta By Election 2025: राजस्थान के अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज पूरी ताकत अंता में दिखाई जाएगी. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए गए अंदरुनी खींचतान के आरोप को गलत साबित करने में बीजेपी अंता में कामयाब रही. आज बीजेपी के रोड शो में बीजेपी के तमाम नेता एक साथ नजर आएंगे.
कांग्रेस भी आज अंता में शक्ति प्रदर्शन करेगी, लेकिन सचिन पायलट मौजूद नहीं रहेंगे. पायलट फिलहाल बिहार चुनाव में लगे हुए हैं. कांग्रेस के रोड शो में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मजौद रहेंगे.
अशोक गहलोत के रोड शो को राजनीति नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अंता में माली समाज के वोट निर्णायक भूमिका में है. इस लिहाजा से भी अशोक गहलोत के रोड शो को इस लिहाजा से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
देर रात गहलोत पहुंचे थे कोटा
भाया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए देर रात अशोक गहलोत कोटा पहुंचे थे. कोटा रेलवे स्टेशन पर देर रात अशोक गहलोत का कार्यकर्ताओं की ओर से जोर शोर से स्वागत किया गया था. अंता चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. इस लिहाजा से कांग्रेस आज पूरी ताकत दिखने की कोशिश करेगी.
