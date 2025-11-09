Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, अशोक गहलोत और बीजेपी नेताओं का मेगा रोड शो

Anta By-Election 2025: अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज पूरी ताकत अंता में दिखाई जाएगी. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए गए अंदरुनी खींचतान के आरोप को गलत साबित करने में बीजेपी अंता में कामयाब रही.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 09, 2025, 04:13 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 04:13 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

पीएम आवास योजना में आपको भी मिल सकता है घर! जानें कैसे करें चेक
8 Photos
Rajasthan government scheme

पीएम आवास योजना में आपको भी मिल सकता है घर! जानें कैसे करें चेक

मारवाड़ी स्टाइल में बनाएं आलू-मेथी की सब्जी, चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
8 Photos
Rajasthan famous dish

मारवाड़ी स्टाइल में बनाएं आलू-मेथी की सब्जी, चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे

अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, अशोक गहलोत और बीजेपी नेताओं का मेगा रोड शो

Anta By Election 2025: राजस्थान के अंता उप चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आज पूरी ताकत अंता में दिखाई जाएगी. कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाए गए अंदरुनी खींचतान के आरोप को गलत साबित करने में बीजेपी अंता में कामयाब रही. आज बीजेपी के रोड शो में बीजेपी के तमाम नेता एक साथ नजर आएंगे.

कांग्रेस भी आज अंता में शक्ति प्रदर्शन करेगी, लेकिन सचिन पायलट मौजूद नहीं रहेंगे. पायलट फिलहाल बिहार चुनाव में लगे हुए हैं. कांग्रेस के रोड शो में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मजौद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अशोक गहलोत के रोड शो को राजनीति नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अंता में माली समाज के वोट निर्णायक भूमिका में है. इस लिहाजा से भी अशोक गहलोत के रोड शो को इस लिहाजा से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

देर रात गहलोत पहुंचे थे कोटा

भाया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए देर रात अशोक गहलोत कोटा पहुंचे थे. कोटा रेलवे स्टेशन पर देर रात अशोक गहलोत का कार्यकर्ताओं की ओर से जोर शोर से स्वागत किया गया था. अंता चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. इस लिहाजा से कांग्रेस आज पूरी ताकत दिखने की कोशिश करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news