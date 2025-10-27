Zee Rajasthan
अंता चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कलंकित, गैर कानूनी हथकंडे अपना रहे - मदन राठौड़

Anta By-election News : अंता विधानसभा उप चुनाव में मतदान का समय नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़  ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में गैर कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं. राठौड ने पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट चुनाव प्रचार के जरिए अंता चुनाव में जीतने का दावा किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 27, 2025, 06:13 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 06:13 PM IST

अंता चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कलंकित, गैर कानूनी हथकंडे अपना रहे - मदन राठौड़

Rajasthan Politics News : भाजपा प्रदेश कार्यालय मे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अंता में एक दिन पहले ही 9 करोड़ रुपए की नकदी और 10 करोड़ की शराब पकड़ी गई. इन पर किसी ने दावा नहीं किया लेकिन कांग्रेस की प्लानिंग गैर कानूनी है. अंता की जनता सब समझ रही है.अब जनता को बरगला नहीं सकते, जनता मुद्दों पर मतदान करेगी.

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार कलंकित है. हमारे उम्मीदवार पर मुकदमे नहीं है. हमारा उम्मीदवार भ्रष्टाचार नहीं करता, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है. वह जमानत पर है. इतना ही नहीं उनकी खुद की पत्नी जमानत पर है.

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार पर जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार के आरोप है और ये आरोप बीजेपी नहीं लगा रही है. उनकी पार्टी के तत्कालीन मंत्री भरत सिंह ने लगाए. उन्होंने खुले में कहा "भाया रे भाया खूब खाया". अंता की जनता सब समझ रही है. उन्हें स्वच्छ छवि का जनप्रतिनिधि चाहिए वो हमारी पार्टी का उम्मीदवार है.

बागी नेताओं को लेकर राठौड़ ने कहा कि कुछ नारजगी थी, लेकिन सब को मना लिया है. रामपाल मेघवाल, संतोष सुमन सहित करीब आधा दर्जन नेताओं ने नाम वापस ले लिया है.अब पार्टी में है. हम एकजुटता के साथ चुनावी प्रचार में जुट गए है. राठौड़ ने कहा कि चुनाव कोई सा भी हो पार्टी उसे हल्के में नहीं लेती, चुनाव चुनाव होता है. हमारा संगठन माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल नीचे के लेवल तक तैयार है.हमने बूथ और पन्ना प्रमुख की नियुक्त कर दी है.

मदन राठौड़ ने कहा कि हमारे रणनीतिकार रणनीति बना रहे हैं.उसी हिसाब से चुनाव में हम आगे हैं.रणनीति के साथ प्रचार हो रहा है. हम राजनीतिक दुश्मन कैसा भी हो.हम उसे कमजोर नहीं मानते. हमारी सरकार भजन लाल सरकार ने 22 महीने में जो काम किया उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं. जल जीवन मिशन से घर घर जल पहुँचाने की बात हो या फिर ERCO के प्रोजेक्ट हो. सरकार युद्ध गति पर काम कर रही है. भजन लाल सरकार ने इतने कम समय में विकास वो काम क्र दिए जो कांग्रेस सरकार में पांच साल में नहीं हुए.

वसुंधरा -भजनलाल के मैनेजमेंट में हो रहा चुनाव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा हमारे प्रत्याशी के दौरे चल रहे हैं.सांसद दुष्यंत सिंह दौरे चल रहे हैं.प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल वहां पर काम संभाल रहे हैं.पूर्व सीएम वसुंधरा राजे,मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चुनाव के मैनेजमेंट को देख रहे हैं.बीजेपी हमेशा रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है.पहले से रणनीति तैयार करती है.कब कौन किस समय दौर पर जाएगा यह रणनीति का हिस्सा है. झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह पहले दिन से चुनावी प्रचार को संभाले हुए हैं.सरकार के मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं को उनके साथ में जिम्मेदारी दी हुई है.अब जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा रणनीति के तहत मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के भी दौरे करेंगे.मै खुद अगले दो दिन बाद अंता के चुनावी सभा करूँगा.इसलिए किसी तरह कोई देरी नहीं हुई है.ये तो कांग्रेस के नेता है जो चुनाव रणनीति को जानते नहीं है.इसलिए इस भ्रमित करने वाली बाते करते हैं.

राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान देखिये वो अब बिहार में युवाओं नेताओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं.राजस्थान में उनकी पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहा था.

