कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल अंता में करेंगे चुनाव प्रचार, शहर में 3 जगह रोड शो

Anta By Election: अंता में कल यानी 5 अक्तूबर बुधवार को सचिन पायलट कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. इस दौरान शहर में 3 रोड़ शो करेंगे.
Anta By Election: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बाद कल अंता में सचिन पायलट कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.
सचिन पायलट कल अंता में 3 रोड़ शो करेंगे. सबसे पहले सचिन पायलट अंता शहर में रोड शो करेंगे, उस के बाद सीसवाली और मांगरोल रोड़ शो पायलट जन सभा को भी संबोधित करेंगे. अंता चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है.
दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने अंता में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. दोनों ही पार्टियों के लिए अंता की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है. दोनों पार्टियों के नेता अंता में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं.
गांव-गांव चुनाव प्रचार के कांग्रेस ने नेताओं दी जिम्मेदारी
अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने गांव-गांव चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है. PCC की ओर से
54 ग्राम पंचायतों में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों के बाद PCC की ओर से लिस्ट जारी की गई है, ये नेता अंता के गांव-गांव चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे.
बता दें कि आज बीजेपी से अंता में चुनाव प्रचार के लिए वसुंधरा राजे पहुंची थी. कहा जा रहा है कि जल्द सीएम भजनलाल शर्मा भी अंता में प्रचार करने पहुंचे सकते हैं. अंता में भााजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है.
पूर्व वसुंधरा राजे के साथ उनके पुत्र दुष्यंत पहले से ही इस इलाके के गांव-गांव में घूमकर मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं.
इसके चलते ही वसुंधरा राजे ने आज कई इलाकों का दौरा किया. मतदाताओं से अपने बरसों पुराने रिश्तों की यादें ताजा कीं और मोरपाल सुमन को चुनाव जीताने की अपील की. राजे ने कहा कि मोरपाल की जीत से अंता का चहुमुखी विकास होगा.
