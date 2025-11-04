Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल अंता में करेंगे चुनाव प्रचार, शहर में 3 जगह रोड शो

Anta By Election: अंता में कल यानी 5 अक्तूबर बुधवार को सचिन पायलट कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. इस दौरान शहर में 3 रोड़ शो करेंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 04, 2025, 08:44 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 08:44 PM IST

Trending Photos

जयपुर में अभी-भी बरस रहे हैं बादल! जानें राजधानी के लोगों को कब तक भिगोएगी बारिश
7 Photos
jaipur weather update

जयपुर में अभी-भी बरस रहे हैं बादल! जानें राजधानी के लोगों को कब तक भिगोएगी बारिश

ठंड में घर पर बनाएं राजस्थानी मिर्ची वड़ा, खाकर आ जाएगा मजा!
8 Photos
mirchi vada

ठंड में घर पर बनाएं राजस्थानी मिर्ची वड़ा, खाकर आ जाएगा मजा!

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 3 जिलों में येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 3 जिलों में येलो अलर्ट

सर्दियों में Royal Vacation का मज़ा लेना चाहते हैं? तो ये हैं राजस्थान की 5 Dream Destinations
11 Photos
Rajasthan Places To Visit

सर्दियों में Royal Vacation का मज़ा लेना चाहते हैं? तो ये हैं राजस्थान की 5 Dream Destinations

कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल अंता में करेंगे चुनाव प्रचार, शहर में 3 जगह रोड शो

Anta By Election: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बाद कल अंता में सचिन पायलट कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

सचिन पायलट कल अंता में 3 रोड़ शो करेंगे. सबसे पहले सचिन पायलट अंता शहर में रोड शो करेंगे, उस के बाद सीसवाली और मांगरोल रोड़ शो पायलट जन सभा को भी संबोधित करेंगे. अंता चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है.

दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने अंता में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है. दोनों ही पार्टियों के लिए अंता की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है. दोनों पार्टियों के नेता अंता में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गांव-गांव चुनाव प्रचार के कांग्रेस ने नेताओं दी जिम्मेदारी
अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने गांव-गांव चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है. PCC की ओर से
54 ग्राम पंचायतों में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों के बाद PCC की ओर से लिस्ट जारी की गई है, ये नेता अंता के गांव-गांव चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे.

बता दें कि आज बीजेपी से अंता में चुनाव प्रचार के लिए वसुंधरा राजे पहुंची थी. कहा जा रहा है कि जल्द सीएम भजनलाल शर्मा भी अंता में प्रचार करने पहुंचे सकते हैं. अंता में भााजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है.
पूर्व वसुंधरा राजे के साथ उनके पुत्र दुष्यंत पहले से ही इस इलाके के गांव-गांव में घूमकर मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं.

इसके चलते ही वसुंधरा राजे ने आज कई इलाकों का दौरा किया. मतदाताओं से अपने बरसों पुराने रिश्तों की यादें ताजा कीं और मोरपाल सुमन को चुनाव जीताने की अपील की. राजे ने कहा कि मोरपाल की जीत से अंता का चहुमुखी विकास होगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news